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Ömer Çelik: Ukrayna - Rusya krizinde Türkiye anahtar ülke!

02.03.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili Türkiye’den de son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Rusya'nın Ukrayna saldırısını haksız ve hukuksuz bulduklarını söyleyerek ‘Türkiye diplomatik açıdan anahtar ülke’ ifadelerini kullandı. İşte son dakika açıklamasının detayları…

Ömer Çelik: Ukrayna - Rusya krizinde Türkiye anahtar ülke!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında 7. gününde devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuşuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı tüm taraflarla görüşmelerini sürdürüyor. Türkiye, şimdiye kadar BM yaptırımlarına katılmıştır. Her ülkeye farklı yansımaları olacaktır bunun. Türkiye, kendi durumu açısından değerlendirecektir.

Ukrayna'ya saldırı haksız ve hukuksuz. Haksız girişimlere sonuna kadar karşıyız. Türkiye diplomatik açıdan anahtar ülke. Krizler konusunda deneyimli bir ülkeyiz.

MONTRÖ AÇIKLAMASI

Türkiye, Montrö’nin objektif hükümlerini savaş halinde uygulayacaktır. Türkiye'nin takdirine bırakılmış konular varsa, Türkiye hiçbir şekilde savaşı derinleştirecek, yoğunlaştıracak tutum içine girmeyecektir. AB’nin, Ukrayna konusunda yaptığı tanım Türkiye için geçerlidir. Türkiye 100 yıldır güçlü bir Avrupa devletidir.

“AB MEKANİZMASINI BOZDULAR”

Türkiye, Avrupa Birliği ülkesi birçok ülkeden daha çok kriterlere uygun bir ülkedir. AB mekanizmasını bozdular. Türkiye ile fasıl açma konusunu bile müzakereye sundular. Fasıl açmayarak Türkiye'nin kriterleri yerine getirmesini engelliyorlar. Türkiye Avrupa Birliği'ne yük olacak değil gerçek yörüngesine oturtacak bir güçtür.

“TÜRKİYE'SİZ NATO OLMAZ”

Birkaç sene evvel Fransa başta olmak üzere Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmasına açmışlardı. Türkiye'siz NATO olmaz. Tüm NATO güvenlik mimarisi çöker.

Müttefiklerimiz pozisyonumuzu neden soruyor? Türkiye2nin sonuç belirleyici olduğunu bildiğiniz için soruyorsunuz. NATO ittifakının güçlenmeisnden bahsederken Türkiye'ye uygulanan tek bir çivi ambargosu bunu yapan ülkelerin ve NATO'nun güvenliğine darbedir.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Ömer Çelik

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