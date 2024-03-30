Ömer Fatih Sayan'dan yerel seçim açıklaması! 'TikTok, YouTube, Meta ve X yetkilileriyle görüşmelerimizi gerçekleştirdik'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve BTK eski Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı. "Yerel seçimlerde son 48 saatlik sürece girdik" diyen Sayan "Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz ile koordineli bir şekilde TikTok, YouTube, Meta ve X (Twitter) yetkilileriyle görüşmelerimizi" dedi. gerçekleştirdik.

Sayan açıklamasında şunları ifade etti:

"Yerel seçimlerde son 48 saatlik sürece girdik. Bu süreçte Yüksek Seçim Kurulu kararlarının gereğinin yerine getirilmesi büyük önem arz ediyor.

Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz ile koordineli bir şekilde TikTok, YouTube, Meta ve X (Twitter) yetkilileriyle görüşmelerimizi gerçekleştirdik.

Bu süreçte sosyal medya şirketleri de seçim mevzuatı ve YSK kararlarına uyumlarının ivedi ve en etkin bir şekilde sağlanabilmesi için 7/24 çalıştıklarını bildirdi.

Seçimlerin şeffaf ve manipülasyondan uzak bir ortamda gerçekleşmesi için küresel internet aktörleri başta olmak üzere tüm paydaşlar sorumlu bir şekilde hareket etmeli."

Yerel seçimlerde son 48 saatlik sürece girdik.



Bu süreçte Yüksek Seçim Kurulu kararlarının gereğinin yerine getirilmesi büyük önem arz ediyor.



Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz ile koordineli bir şekilde TikTok, YouTube, Meta ve X (Twitter) yetkilileriyle… pic.twitter.com/H35eMy8hoT — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) March 29, 2024







