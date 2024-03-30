HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ömer Fatih Sayan'dan yerel seçim açıklaması! 'TikTok, YouTube, Meta ve X yetkilileriyle görüşmelerimizi gerçekleştirdik'

Ömer Fatih Sayan'dan yerel seçim açıklaması! 'TikTok, YouTube, Meta ve X yetkilileriyle görüşmelerimizi gerçekleştirdik'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
30.03.2024 00:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve BTK eski Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan 31 Mart seçimleriyle ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı açıklamada sosyal medya şirketlerinin temsilcileriyle görüştüklerini açıkladı. Sayan "Bu süreçte sosyal medya şirketleri de seçim mevzuatı ve YSK kararlarına uyumlarının ivedi ve en etkin bir şekilde sağlanabilmesi için 7/24 çalıştıklarını bildirdi" dedi.

Ömer Fatih Sayan'dan yerel seçim açıklaması! 'TikTok, YouTube, Meta ve X yetkilileriyle görüşmelerimizi gerçekleştirdik'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve BTK eski Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı. "Yerel seçimlerde son 48 saatlik sürece girdik" diyen Sayan "Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz ile koordineli bir şekilde TikTok, YouTube, Meta ve X (Twitter) yetkilileriyle görüşmelerimizi" dedi. gerçekleştirdik.

Sayan açıklamasında şunları ifade etti:

"Yerel seçimlerde son 48 saatlik sürece girdik. Bu süreçte Yüksek Seçim Kurulu kararlarının gereğinin yerine getirilmesi büyük önem arz ediyor.

Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuz ile koordineli bir şekilde TikTok, YouTube, Meta ve X (Twitter) yetkilileriyle görüşmelerimizi gerçekleştirdik.

Bu süreçte sosyal medya şirketleri de seçim mevzuatı ve YSK kararlarına uyumlarının ivedi ve en etkin bir şekilde sağlanabilmesi için 7/24 çalıştıklarını bildirdi.

Seçimlerin şeffaf ve manipülasyondan uzak bir ortamda gerçekleşmesi için küresel internet aktörleri başta olmak üzere tüm paydaşlar sorumlu bir şekilde hareket etmeli."


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaman canlı seçim sonuçları! Karaman'da seçimi kim kazandı?Karaman canlı seçim sonuçları! Karaman'da seçimi kim kazandı?
Kırıkkale canlı seçim sonuçları! Kırıkkale'de seçimi kim kazandı?Kırıkkale canlı seçim sonuçları! Kırıkkale'de seçimi kim kazandı?
Bayburt canlı seçim sonuçları! Bayburt'ta seçimi kim kazandı?Bayburt canlı seçim sonuçları! Bayburt'ta seçimi kim kazandı?
Anahtar Kelimeler:
Ömer Fatih Sayan Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Araç sürücüleri dikkat! Zam geldi, 3 Nisan'dan itibaren...

Araç sürücüleri dikkat! Zam geldi, 3 Nisan'dan itibaren...

SONAR, seçime iki gün kala İstanbul anketini açıkladı! Fark dikkat çekti

SONAR, seçime iki gün kala İstanbul anketini açıkladı! Fark dikkat çekti

Fenerbahçe kongresinde gergin anlar!

Fenerbahçe kongresinde gergin anlar!

Eylem Tok ve oğlu ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! işte adım adım kaçış planı

Eylem Tok ve oğlu ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! işte adım adım kaçış planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İstanbul ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir oyun oynanıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İstanbul ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir oyun oynanıyor'

Korkunç olay! Öldürüp toprağa gömmüş, koyun derileriyle...

Korkunç olay! Öldürüp toprağa gömmüş, koyun derileriyle...

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.