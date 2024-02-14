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Ona sevginizi hissettirecek anlam dolu Sevgililer Günü hediyesi önerileri

13.02.2024 18:16 | Son Güncelleme:
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Sevgililer Günü hediyesi almakta geç kaldıysanız doğru yerdesiniz! Sevgilinizle birlikte geçirdiğiniz her anı anlamlı kılacak, onun yanında olamadığınız zamanlarda da onunla birlikte olduğunuzu hissettirecek anlam dolu hediyeleri sizin için seçtik, işte detaylar!

Ona sevginizi hissettirecek anlam dolu Sevgililer Günü hediyesi önerileri

Sevgililer Günü geldi, çattı! Bugün 14 Şubat; varlığıyla hayatınıza anlam katan sevdiğinize aşkınızı tekrar tekrar hissettirmenin günü. Kararsızlıktan, zamansızlıktan ya da başka sebeplerle sevgilinize hala hediye almadıysanız hiç endişe etmeyin, son dakikacılara özel harika bir liste hazırladık! Klasikleşmiş hediyeler yerine, sevgilinizi şaşırtacak ve mutlu edecek bir hediye arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yanında olmadığınız zamanlarda, sizi yanında gibi hissetmesini sağlayacak, her baktığında, kullandığında sizi hatırlatacak harika hediyeler burada!

1. Cozy Outdoors Sherpa Polar

Adsız tasarım - 2024-02-13T174953.437

Sevgilinize onu sıcacık tutacak bir kıyafet almak istiyorsanız içi polarlı dışı tüylü bu ürünü alabilirsiniz. Soğuk günlerde üşümesini engellerken tarzını da koruyacağı bu hediyenin sevgilinizi çok mutlu edeceği kesin!

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2. Timber Hoodie - Antik Bej

Adsız tasarım - 2024-02-13T175054.272

Sweatshirt giymekten hoşlananlar için harika bir hediye alternatifiyle karşınızdayız! %65 pamuk materyali ile öne çıkan Timber Hoodie kafidemsi bir kumaşa sahip. Tarzınızdan ödün vermeden kışı geçirmek istiyorsanız bu ürünü hem sevdiğinize hem kendinize alarak sıcacık kalabilirsiniz.

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3. Bej Emaye Kupa - Pine

Adsız tasarım - 2024-02-13T175224.263

Emaye kupalar son zamanlarda çok moda. Ocak, fırın ve köz üzerinde kullanılabilen bu emaye kupa üzerindeki çizimlerle de oldukça çok tatlı. Sevdiğiniz içeceklerini keyifle yudumlarken sizi hatırlayacak, bundan daha güzel ne olabilir?

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4. Pine Cone Kanvas Çanta - Bej

Adsız tasarım - 2024-02-13T175340.237

Çanta modelleri arasında en sevilen ve vazgeçilmez bir parça olan kanvas çantalar, günlük kombinlerin en uyumlu ve kullanışlı eşlikçileri arasında yer alıyor. Pine Cone Kanvas Çanta, doğa ve seyahatlerden esinlenen tasarımı ve uzun ömürlü kalitesi ile Sevgililer Günü'nde tercih edebileceğiniz en özel hediyelerden biri diyebiliriz.

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5. Palm Tshirt - Antik Beyaz

Adsız tasarım - 2024-02-13T175440.454

Yazın kavurucu sıcaklarına karşı muhteşem dokusuyla öne çıkan Palm Tshirt, sevgilinizin rahatlığını ve konforunu düşünerek tasarlanmış adeta. %100 pamuk yumuşak dokusuna sahip olan bu tişört, tiril tiril kumaşıyla sevgilinizin ferahlamasını sağlayacak.

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6. Merino Yün Bere - Gri

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Hava ne kadar soğuk olursa olsun sevgilinizle doğa yürüyüşleri yapmayı seviyorsanız ona alabileceğiniz en güzel hediye Merino Yün Bere olacaktır. Yün yapısı sayesinde ince, esnek ve konforlu bir yapıya sahip olan unisex bereyi kendinize de almayı unutmayın.

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7. Travel Pants - Toprak

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Seyahati seven sevgili için en iyi hediye ona bir gezi pantolonu almak. %65 pamuklu yapısıyla çok rahat olan pantolonun paçaları büzgülü ve lastikli. Bahar ve kış günleri için kurtarıcı olacak Travel Pants, hem eşofman hem de pantolon yerine geçen yumuşacık bir kumaşa sahip.

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8. Happy Camper - Pamuk Çorap

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Esnek ve konforlu yapısıyla bu çoraplar hediye için çok uygun. Spor ayakkabılarla da çok şık duruyor. Her kombine uygun çorapları sevgilinize hediye alarak onu mutlu edebilirsiniz.

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9. Daydream Çanta - Lime

Adsız tasarım - 2024-02-13T175917.316

Günlük hayatta takmaya uygun bu çantanın içinde termal çanta bulunuyor. Dış kumaşı %100 pamuk olan çantanın iç kumaşı ise saten. Plaj çantası olarak da kullanılabilen çantayı ister termal çanta ile birlikte isterseniz termal çantasız kullanabilirsiniz. 2 saate kadar koyduklarınızı soğuk tutan termal çanta ile gittiğiniz her yerde içecekleriniz soğuk kalacak!

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10. Kaşmir Bere - Kakao

Adsız tasarım - 2024-02-13T180049.319

Yolculukların olmazsa olmazları arasında yer alıyor, bereler. Yumuşacık yapısıyla çok rahat olan kakao rengindeki bu Kaşmir Bere, deri etiket tasarımıyla da oldukça şık duruyor.

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11. Boat Life Sweatshirt - Lacivert

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Yelkenlerin rüzgarla dansı, güneşin suya yansıyan ışığı ve serin deniz esintisi... Tüm bunların bir parçası olmayı seven bir sevgiliniz varsa Boat Life Sweatshirt tam ona göre! Bu sweatshirt, deniz ve tekne tutkunlarının ruhunu yansıtan bir tasarıma sahip. Üstelik sadece stil sahibi bir görünüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda deniz esintisine karşı sizi sıcak tutacak kaliteli bir malzemeden üretilmiş.

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12. Hediye Kartı

Adsız tasarım - 2024-02-13T180250.260

Kararsızlıkla boğuşuyorsanız ve sevdiğinize ne hediye edeceğinizi bilemiyorsanız, hediye kartı seçeneği sizin için ideal bir çözüm olabilir. Bu sayede, hediye seçimindeki riski minimuma indirerek, sevdiğinizin kendi zevkine göre dilediği ürünleri seçme özgürlüğüne sahip olmasını sağlamış olursunuz.

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