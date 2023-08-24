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Önce dövüp soydular, sonra videoya çekip cinsel istismarda bulundular! Kız arkadaşının ailesi dehşeti yaşattı...

24.08.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Etimesgut'ta yaşayan Recep Köseli, 4 yıllık kız arkadaşının ailesinden korkunç iddialarla şikayetçi oldu. Adliye çıkışında bir video çekerek sesini duyurmaya çalışan 21 yaşındaki genç, sevgilisinin dayısı ve ağabeyi tarafından dövüldüğünü, soyulduğunu ve video kaydına alınarak cinsel istismarda bulunulduğunu iddia etti. Saldırganların "Bizde namus böyle kapatılır" dediğini belirten Köseli, sesinin duyulmasını istiyor.

Önce dövüp soydular, sonra videoya çekip cinsel istismarda bulundular! Kız arkadaşının ailesi dehşeti yaşattı...

Ankara Etimesgut'ta yaşayan Recep Köseli, 4 yıllık kız arkadaşının ailesi tarafından adeta kabusu yaşadı. Genç kızın ailesi gençlerin ilişkisini öğrenince olaylar başladı. Show Haber'e konuşan Köseli, "Ailesi sevgili olduğumuzu öğrendikten sonra tehdit etti. Kızla hiçbir şekilde görüştürmediler. Kız bana mesajlar attı 'Beni dövüyorlar, bana yardım et' diye. Ondan sonra kendisine hiçbir şekilde ulaşamadım." dedi.

21 yaşındaki genç, bir gün kız arkadaşıyla buluşacağı tuzağıyla aile tarafından kandırıldı. Söz konusu buluşmayı üstelik genç kızın dayısı organize etmişti. İki genç parkta sohbet ederken dayı onları aracına davet etti.

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ZORLA ARABAYA BİNDİRDİLER

"Dışarıda hava çok sıcak. Gel arabada klima var orada oturalım" derken iddiaya göre Köseli o teklifi reddederken, bir anda ortaya çıkan genç kızın ağabeyi zorla Köseli'yi araca bindirdi.

DÖVDÜLER, SOYDULAR, VİDEOYA ÇEKİP CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDULAR

Genç adamı, öfkeli ağabey ve dayı ıssız bir araziye getirdi. Önce dövmeye başladılar sonra da soydular. Daha sonra da video kaydına girerek genç adama cinsel istismarda bulundu.

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"BİZDE NAMUS BÖYLE KAPATILIR"

"Bizde namus böyle kapatılır" diyen iki saldırgan Köseli'yi sevgilisinin babasına da götürüp dövdürdü. Bir kez daha ıssız alana götüreceklerdi ki genç adam, arabanın sağ arka kapısından atlayarak kaçtı.

GÖZALTINA ALINDILAR AMA...

Genç adam hemen soluğu Emniyet'te aldı. Şikayeti üzerine sevgilisinin babası, ağabeyi ve dayısı gözaltına alındı. Ancak ifadelerinin ardından karakolda serbest bırakıldılar.

"HERKESE REZİL OLDUM"

Psikolojisinin bozulduğunu anlatan genç adam bir an önce adaletin tecelli etmesini isterken "İşimi bıraktım. Bu sene okuluma da gitmeyeceğim. Herkese rezil oldum. Sesimin duyulmasını istiyorum" diye konuştu.

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