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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 42 ilin jandarma komutanı, vali yardımcıları ve 256 ilçenin kaymakamı değişti... Atama kararları Resmi Gazete'de

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 42 ilin jandarma komutanı, vali yardımcıları ve 256 ilçenin kaymakamı değişti... Atama kararları Resmi Gazete'de

24.08.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara, Adana ve Diyarbakır’ında bulunduğu 42 ilin jandarma komutanı değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte çok sayıda vali yardımcısı ataması yapılırken 256 ilçenin de kaymakamı değişti.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 42 ilin jandarma komutanı, vali yardımcıları ve 256 ilçenin kaymakamı değişti... Atama kararları Resmi Gazete'de

Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 42 ile yeni jandarma komutanı atanırken, çok sayıda ilde vali yardımcıları değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ayrıca 256 ilçenin de kaymakamı değişti. İşte detaylar...

ARALARINDA ANKARA, ADANA VE DİYARBAKIR DA VAR

Aralarında Ankara, Adana ve Diyarbakır’ında bulunduğu 42 ile yeni jandarma komutanı atandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Adana İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Coşkun Sel, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına Selçuk Yıldırım atandı.

13 ilin jandarma komutanı ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine çekildi. Ayrıca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Şakir Uslu getirildi.

VALİ YARDIMCILARI VE 256 İLÇENİN KAYMAKAMI DEĞİŞTİ

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan diğer atama kararlarına göre, çok sayıda vali yardımcısı ataması yapılırken 256 ilçenin de kaymakamı değişti.

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