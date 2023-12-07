Önce 'İmamoğlu satın aldı' yazdı sonra sildi! İYİ Parti'deki istifa sonrası gündem yaratan paylaşım... Yanıkömeroğlu'ndan açıklama geldi: Bardağı taşırdı!

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile iş birliğini reddetmesinin ardından partide sular durulmuyor. Peş peşe ayrılıkların yaşandığı partide, son olarak Kurucular Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yanıkömeroğlu, "Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım." dedi.

Yanıkömeroğlu, "Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.

"İMAMOĞLU SATIN ALDI"

Yanıkömeroğlu’nun istifa etmesinin ardından, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir yorum gündem oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Özel Kalem Müdürlüğü ve ABB İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan ve daha sonra İYİ Parti'den Ankara Milletvekili olarak TBMM'ye giren Yüksel Arslan, istifa eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'na ağır bir ithamda bulundu.

Sosyal medya hesabından Yanıkömeroğlu'nun istifa haberine cevap veren Arslan, "İmamoğlu satın aldı" ifadesini kullandı.

Arslan'ın daha sonra söz konusu yorumu sildiği görüldü.

YANIKÖMEROĞLU: CHP'NİN REDDEDİLMESİ BARDAĞI TAŞIRDI

Öte yandan istifa kararı sonrası YetkinReport’a konuşan Yanıkömeroğlu, "CHP’nin işbirliği önerisinin reddedilmesi bardağı taşıran son damla oldu. İstifamı verdim" dedi.

Yanıkömeroğlu, herhangi bir partiyle temasının olmadığını da sözlerine ekledi.

İYİ PARTİ'MİN SANDALYE SAYISI 40’A DÜŞTÜ

Yanıkömeroğlu’nun istifasıyla İYİ Parti’nin TBMM’de 41 olan üye sayısı 40’a düştü.

2023 seçimlerinde 44 milletvekili ile meclise giren İYİ Parti’de önce Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu İYİ Parti’den ayrılarak AK Parti’ye katıldı. Ankara Milletvekili Adnan Beker, 16 Kasım’da partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın da partiden ihrac edilmesiyle birlikte İYİ Parti’nin sandalye sayısı 41’e düşmüştü.







