Önce İsrail'e 'en iyi dost' dedi sonra Yahudilere...

ABD'yi Kasım 2020 seçiminin heyecanı sararken, tıpkı 2016'da olduğu gibi sandıktan çıkan oylarda değilse de seçici kuruldaki delege sayısında birinci gelerek ipi göğüsleme hesapları yapan Başkan Donald Trump, bu bakımdan kazanması elzem olan çekişmeli seçim bölgelerinden birine çıkarma yaptı.

Başkanlık seçimlerinin galibi belirleyen kilit eyaletlerden Florida'da İsrail Amerikan Konseyi Zirvesi'ne katılan Trump, Yahudi Amerikalıların oylarına oynayarak "İsrail'in en iyi dostuyum" mesajını verdi. Ancak daha önce de birçok kez yaptığı gibi Yahudi Amerikalıları coşturmaya çalışırken yine antisemitist bir skandala imza attı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında dava açılmasına neden olan yolsuzluk skandallarına karışması kadar Trump'ın seçim kampanyasına rekor bağışta bulunmasıyla da gündem olan Sheldon Adelson'ın kurucusu olduğu İsrail Amerikan Konseyi'nde konuşan ABD Başkanı, Yahudilerin genelde Demokrat Parti'ye oy vermesini eleştirdi.

Demokrat Partili selefi Barack Obama'ya oy vermekle Yahudilerin yanlış yaptığını söyleyen Trump, "Pek çoğunuz önceki yönetimdekilere oy verdi. Bir gün bana bunu açıklamanız gerekecek, çünkü onların İsrail'i pek sevdiğini sanmıyorum. Yahudi devletinin Beyaz Saray'da sizin başkanınız Donald J. Trump'tan daha iyi bir dostu hiç olmadı" dedi.

Lakin 'İsrail'in en iyi dostu', konuşmasını, antisemitizmi besleyen "Yahudilerin gözü paradan başka şey görmez" gibi basmakalıplarla donattı.

"Size şunu söyleyeyim, gidip Pocahontas'a oy verecek değilsiniz. 'Hadi servetinin yüzde 100'ünü alalım' diyen varlık vergisine oy verecek değilsiniz. Bazılarınız benden hoşlanmasa da bana oy verecek."



