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  4. Önce silahla vurdu ardından üzerine EYP attı

Önce silahla vurdu ardından üzerine EYP attı

05.09.2024 06:22
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi tarafından önce silahla vurulan ardından üzerine el yapımı patlayıcı (EYP) atılan Adem Şiş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şiş'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Adana'daki olay, 4 Eylül gecesi merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden Adem Şiş'e tabancayla ateş ettikten sonra üzerine EYP attı.

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AĞIR YARALANDI

Yakınına düşüp, infilak eden EYP'den etrafa saçılan parçaların başına isabet ettiği Şiş, ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Şiş ise hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Şiş'in hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi.

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Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Adana
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