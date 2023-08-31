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  4. Önce tekeri sonra sahibini bıraktı! Ürken atın o anları kameraya böyle yansıdı

Önce tekeri sonra sahibini bıraktı! Ürken atın o anları kameraya böyle yansıdı

31.08.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de at arabasıyla yola çıkan bir kişi, arabasının tekeri çıkınca tekerin peşine gitti. O sırada ürken at ise tek tekeri olamayan arabayı sürükleyerek koşmaya başladı, yolda sahibini de geçen atı durdurmak ise mümkün olmadı.

Önce tekeri sonra sahibini bıraktı! Ürken atın o anları kameraya böyle yansıdı

Düzce’de Çamköy Mahallesi’nden Körpeş Mahallesi’ne bağlanan yeni bağlantı yolu üzerinde meydana gelen olayda sabah saatlerinde bir kişi at arabasıyla yola çıktı.

Yolda ilerlerken at arabasının tekeri çıkınca sürücü de arabayı durdurarak tekerin peşine koşmaya başladı.

Bu sırada ürken at tek tekeri olmayan arabayı sürükleyerek koşmaya başladı.

Yolda sahibinin çabasına rağmen durmayan at, arabadakileri döke döke koşturarak ilerlemeye devam etti.

O anları ise yoldan geçmekte olan sürücüler anbean görüntüledi. (İHA)

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Düzce at arabası At

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