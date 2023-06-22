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Önce telefonda tartıştı sonrasında ise kurşun yağdırdı!

22.06.2023 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da bir şahsın telefonda tartıştığı husumetlilerinin iş yerine giderek silahla ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.

Önce telefonda tartıştı sonrasında ise kurşun yağdırdı!

Olay, Kızılay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesinden E.Ç. ile O.K. ve H.K. arasında cep telefonunda tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesiyle E.Ç., araçla husumetlilerinin iş yerine geldi. E.Ç., belinden çıkardığı tabanca ile O.K. ve H.K’yı yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silahlı kavgayı fark eden çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ silahlı kavga

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