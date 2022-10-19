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Önemsiz görmeyin! Pankreas kanserinin ilk belirtisi bu şekilde görülüyor

19.10.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser hayatımızı büyük riske atan hastalıklar arasında bulunuyor. Gün geçtikçe artan kanserin etkilerinden korunmak için erken belirtileri hakkında bilinçli olmak gerekiyor. Kanserde erken teşhis hayati önem taşıyor. Pankreas kanserinin erken belirtisi idrarda fark ediliyor.

Önemsiz görmeyin! Pankreas kanserinin ilk belirtisi bu şekilde görülüyor

Pankreas kanseri ölümcül kanser türleri arasında bulunuyor. Bu kanser tespit edilmediğinde ve tedavi edilmediğinde diğer dokulara hızla yayılarak geri dönüşü zor durumlara yol açıyor. Pankreas kanserinin ilk belirtileri arasında sarılık bulunuyor. Amerikan Kanser Derneği , “Sarılık, gözlerin ve cildin sararmasıdır. Bazen sarılığın ilk belirtisi idrarın koyulaşmasıdır. Kandaki bilirubin seviyeleri arttıkça idrarın rengi kahverengi olur” diyor.

DIŞKIDA DA RENK FARLILIKLARI GÖRÜLEBİLİR

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Bilirubin, karaciğerde yapılan ve safra kanalı tıkandığında kanda biriken koyu sarı-kahverengi bir maddedir. Kahverengi idrara neden olmasının yanı sıra, bu bilirubin birikimi açık renkli ve yağlı dışkıya veya kaşıntılı cilde neden olabilir. Amerikan Kanser Derneği şöyle açıklıyor: “Bilirubin normalde dışkıya kahverengi rengini vermeye yardımcı olur. Safra kanalı tıkalıysa dışkı açık renkli veya gri olabilir.Ayrıca safra ve pankreatik enzimler yağların parçalanmasına yardımcı olmak için bağırsağa ulaşabiliyorsa, dışkı yağlı hale gelebilir ve tuvalette yüzebilir."

PANKREAS KANSERİ ÖNLENEBİLİR Mİ?

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Çoğu kanser türünde olduğu gibi, pankreas kanserini önlemenin kesin bir yolu yoktur, ancak önleyici tedbirler mevcuttur. Mayo Clinic'e göre araştırmalar, sigara içme, uzun süredir devam eden diyabet ve kötü beslenme kombinasyonunun "pankreatik kanser riskini, bu faktörlerin herhangi birinin riskinin ötesinde artırdığını" göstermiştir. Bu nedenle bir kişi sigarayı bırakırsa, sağlıklı kilosunu korursa veya sağlıklı bir diyet seçerse risklerini azaltabilir.

KIRMIZI VE İŞLENMİŞ ET TÜKETİMİ SINIRLANMALI

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Sağlıklı bir diyet, renkli meyve ve sebzelerin yanı sıra kepekli tahılları da vurgulamalıdır. Amerikan Kanser Derneği'ne göre, bir kişi ayrıca kırmızı ve işlenmiş yemekleri, şekerli içecekleri ve yüksek oranda işlenmiş gıdaları sınırlamalı veya bunlardan kaçınmalıdır.

YAĞSIZ PROTEİNLER VÜCUDU HASTALIKLARDAN KORUR

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Hopkins Medicine şunları ekliyor: “Protein açısından zengin besinler vücudun hasarlı hücreleri onarmasına ve bağışıklık sisteminin hastalıktan kurtulmasına yardımcı olur. "Yalın proteinlerin sindirimi kolaydır. Her öğüne ve atıştırmalığa dahil edilmelidir." İyi yağsız protein kaynakları şunları içerir:

  • Tavuk, hindi ve balık gibi ızgara veya haşlanmış yağsız etler
  • Yumurtalar
  • Fıstık ezmesi
  • Az yağlı süt
  • Fasulye
  • Soya ürünleri.


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