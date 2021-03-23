OnePlus 9 Pro'nun kardeşi: OnePlus 9 tanıtıldı! Snapdragon 888'li cihaz özellikleri ile neler sunuyor?

OnePlus 23 Mart'a damga vurdu desek sanırız yanlış bir şey söylemeyiz. Bugün düzenlediği etkinliğe önce OnePlus 9 Pro'yu tanıtarak başlayan akıllı telefon üreticisi, daha sonra OnePlus 9'a geçti. Etkinlik ile birlikte artık resmi bir cihaza dönüşen OnePlus 9, özellikleri ve fiyatı ile Pro modelini tercih etmeyeceklerin ilgisini çekebilecek bir model.

ONEPLUS 9 ÖZELLİKLERİ

OnePlus 9'un özellikleri arasında 6,55 inç büyüklüğünde, 120 Hz ekran yenileme oranına sahip AMOLED bir ekran bulunuyor. Bu ekran, OnePlus 9 Pro gibi sol üst köşesinde bir nokta çentik barındırıyor. OnePlus 9, Snapdragon 888 işlemcisi ile gelirken, bu işlemciye 8 GB/12 GB RAM ve 128GB/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefon 4.500 mAh pil ile geliyor. Bu pil, kablolu Warp Charge 65T teknolojisi sayesinde 29 dakika içerisinde yüzde 100 dolabiliyor. 15W gücünde kablosuz şarj desteğini de bu noktada unutmamak gerek.

OnePlus 9'un arka tarafında yine Hasselblad imzası var. Akıllı telefonda Hasselblad iş birliği ile geliştirilmiş 50 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 48 MP ana kamera ve 2 MP monokrom kamera yer alıyor. Ön tarafında 16 MP'lik bir selfie kamerasına ev sahipliği yapan telefon, Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlör ile destekleniyor.