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OnePlus 9 Pro'nun kardeşi: OnePlus 9 tanıtıldı! Snapdragon 888'li cihaz özellikleri ile neler sunuyor?

23.03.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnePlus, OnePlus 9 serisini tanıtırken OnePlus 9'u da unutmadı. OnePlus 9 özellikleri ve fiyatı ile birlikte kamuoyunun beğenisine sunuldu. Peki OnePlus 9'un özellikleri neler, OnePlus 9'un fiyatı ne kadar?

OnePlus 9 Pro'nun kardeşi: OnePlus 9 tanıtıldı! Snapdragon 888'li cihaz özellikleri ile neler sunuyor?

OnePlus 23 Mart'a damga vurdu desek sanırız yanlış bir şey söylemeyiz. Bugün düzenlediği etkinliğe önce OnePlus 9 Pro'yu tanıtarak başlayan akıllı telefon üreticisi, daha sonra OnePlus 9'a geçti. Etkinlik ile birlikte artık resmi bir cihaza dönüşen OnePlus 9, özellikleri ve fiyatı ile Pro modelini tercih etmeyeceklerin ilgisini çekebilecek bir model.

ONEPLUS 9 ÖZELLİKLERİ

OnePlus 9'un özellikleri arasında 6,55 inç büyüklüğünde, 120 Hz ekran yenileme oranına sahip AMOLED bir ekran bulunuyor. Bu ekran, OnePlus 9 Pro gibi sol üst köşesinde bir nokta çentik barındırıyor. OnePlus 9, Snapdragon 888 işlemcisi ile gelirken, bu işlemciye 8 GB/12 GB RAM ve 128GB/256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefon 4.500 mAh pil ile geliyor. Bu pil, kablolu Warp Charge 65T teknolojisi sayesinde 29 dakika içerisinde yüzde 100 dolabiliyor. 15W gücünde kablosuz şarj desteğini de bu noktada unutmamak gerek.

OnePlus 9 özellikleri

OnePlus 9'un arka tarafında yine Hasselblad imzası var. Akıllı telefonda Hasselblad iş birliği ile geliştirilmiş 50 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 48 MP ana kamera ve 2 MP monokrom kamera yer alıyor. Ön tarafında 16 MP'lik bir selfie kamerasına ev sahipliği yapan telefon, Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlör ile destekleniyor.

OnePlus 9 kamera

OnePlus 9 Pro tanıtıldı! İşte Hasselblad iş birliği ile doğan telefonun özellikleriOnePlus 9 Pro tanıtıldı! İşte Hasselblad iş birliği ile doğan telefonun özellikleri

ONEPLUS 9 FİYATI

OnePlus 9'un fiyatına geçelim. 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip OnePlus 9 yapılan açıklamalara göre, 699 euro'dan satışa sunulacak. 12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanına sahip model için ise 799 euro ödemek gerekecek.

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akıllı telefon
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