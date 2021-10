OnePlus Watch Harry Potter Edition geliyor!

"OnePlus Watch Harry Potter Edition" adını birkaç ay önce gelen haberlerle birlikte duymuştuk. O haberlerle birlikte Harry Potter temalı olacağı aktarılan yeni akıllı saat versiyonu için meraklı bekleyiş başlamıştı. Şimdi ise OnePlus'ın Hindistan şubesi, Twitter'dan akıllı saat hakkında paylaşımda bulundu.

OnePlus, paylaşımında Harry Potter temalı akıllı saatin yolda olduğuna dair bazı ipuçları aktardı. Şirket, "OnePlus Watch Harry Potter Edition" adını açıkça doğrulamasa da, paylaşılan fotoğrafta Hogwarts logosuna sahip deri kayışlı bir saati gösterdi. OnePlus paylaşımda “Hâlâ sihri hatırlayan bir nesil için” cümlesine de yer verdi.

For a generation that still remembers magic.

