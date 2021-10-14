OnePlus Watch Harry Potter Edition geliyor!

"OnePlus Watch Harry Potter Edition" adını birkaç ay önce gelen haberlerle birlikte duymuştuk. O haberlerle birlikte Harry Potter temalı olacağı aktarılan yeni akıllı saat versiyonu için meraklı bekleyiş başlamıştı. Şimdi ise OnePlus'ın Hindistan şubesi, Twitter'dan akıllı saat hakkında paylaşımda bulundu.

İŞTE "ONEPLUS WATCH HARRY POTTER EDITION" İÇİN YAPILAN PAYLAŞIM

OnePlus, paylaşımında Harry Potter temalı akıllı saatin yolda olduğuna dair bazı ipuçları aktardı. Şirket, "OnePlus Watch Harry Potter Edition" adını açıkça doğrulamasa da, paylaşılan fotoğrafta Hogwarts logosuna sahip deri kayışlı bir saati gösterdi. OnePlus paylaşımda “Hâlâ sihri hatırlayan bir nesil için” cümlesine de yer verdi.

For a generation that still remembers magic.

Experience more and get notified to win big.

Know more: https://t.co/Xhez6ZvWRB#SmartEverywear pic.twitter.com/QiMvKXgV1Z — OnePlus India (@OnePlus_IN) October 13, 2021

Ayrıca, Albus Dumbledore ve Severus Snape arasında geçen "After all this time? -Always." diyaloğu da paylaşımdaki fotoğrafta yer aldı.

Tum bunlar, henüz resmi adını bilemediğimiz ama şimdilik OnePlus Watch Harry Potter Edition olarak adlandırılan akıllı saatin yolda olduğunu açıkça gösteriyor.

İNTERNET SAYFASINDA DA İPUCU VAR

Öte yandan, OnePlus'ın saat için hazırladığı internet sayfasının URL'sinde "hpwatch" ibaresi var. Yine bu sayfada bulunan “Tüm cadılara ve büyücülere sesleniyoruz” ifadesi de dikkatleri üzerine çekiyor.

OnePlus henüz Harry Potter temalı akıllı saati hakkında resmi bir açıklama yapmadı, ancak önceki sızıntılarda akıllı saatin Hogwarts şatosu ile birlikte Hogwarts, Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff ve Ravenclaw logolarının bulunduğu altı özel saat yüzüyle geleceği söylendi.

HARRY POTTER TEMALI ONEPLUS WATCH'IN ÖZELLİKLERİ

Çıkan dedikodulara göre Harry Potter Edition'ın donanımı standart OnePlus Watch modeli ile aynı kalacak.

Eğer bu doğruysa akıllı saatin özellikleri arasında 1.39 inç AMOLED ekran, kalp atış hızı takibi, SpO2 sensörü, uyku takibi, spor modları, IP68 sertifikası ve Warp Charge özellikli 402 mAh pil yer alacak. Yine de OnePlus'tan gelecek resmi açıklamayı beklemek en doğrusu olacaktır.

