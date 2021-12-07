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  4. Onlarca atla birlikte yakalandı! Araçtan kasap aletleri çıktı

Onlarca atla birlikte yakalandı! Araçtan kasap aletleri çıktı

07.12.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, nehir kenarında atların kesildiği ihbarı üzerine bölgeye baskın yapan jandarma ekipleri, farklı illerden getirilen 40 at buldu. Bazılarının ölmek üzere olduğu, bazıları ise bakımsız olan atların sahibi, hayvanları ticari ve yetiştirme amaçlı getirdiğini ileri sürerken, bir araçta yapılan aramada kasap aletleri bulundu.

Onlarca atla birlikte yakalandı! Araçtan kasap aletleri çıktı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde Sakarya Nehri kenarında 8- 10 kişilik grubun at kestiği yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti.

TİCARİ AMAÇLA TEMİN ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Bölgeye yapılan baskında, Engin H. (37), jandarma ekiplerine 40 atı farklı illerden TIR ile Arifiye ilçesine getirdiğini, atları ticari ve yetiştirme amaçlı temin ettiğini söyledi.

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ARAÇTA KASAP ALETLERİ BULUNDU

Engin H.'nin yanında akrabalarının da olduğu görülürken, bir araçta yapılan aramada ise bıçak, masat, poşet, el kantarı, ilaç, enjektör ve demir askı gibi kasap aletlerinin bulunduğu tespit edildi. Ayrıca bölgedeki atlardan 5’inin yerde yattığı ve ölmek üzere olduğu, sağ olanlarının ise bakımsız olduğu görüldü.

Konu ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilirken, soruşturma başlatıldı. Ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Zabıta timleri ve Arifiye İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince idari işlem başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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