Onlarca kategorideki binlerce üründe sezon sonu indirimleri başlıyor

Yaz aylarını yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanırken sezon sonu indirimleri ve fırsatları da kapımızı çalmaya başladı. Siz de beğendiğiniz ürünleri sezonunda almak yerine sezon sonu indirimlerini bekleyenlerdenseniz aramıza hoş geldiniz, doğru yerdesiniz! Modadan ev yaşama, kişisel bakımdan spora kadar aklınıza gelebilecek birçok kategoride indirime giren ürünleri sizin için derledik! Daha indirimlisi varken fazla para vermeye ne gerek var değil mi? Ürünler tükenmeden ve indirimler sona ermeden haydi gelin hangi fırsatlardan yararlanabilirsiniz birlikte bakalım.

1. Elektrikli ev aletlerinde çok özel indirimler

2. Mango'da büyük sezon indirimi başladı!

3. Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde büyük fırsat

4. Salon mobilyasında yenilik zamanı: Ev yaşam ürünlerinde çok özel fiyatlar

5. Ünlü markalara ait erkek iç giyimde ve pijamalarda %35'e varan indirim

6. Akıllı telefonlar çok cazip fiyatlarla satışta

7. Philips Hue akıllı aydınlatma ürünlerinde %10'a varan indirim

8. Nike sezon sonu indirimi başladı!

9. Spor çanta ve aksesuarlarda %40'a varan indirim

10. Camper ayakkabı modellerinde en avantajlı fiyatlar

11. Stok fazlası ürünlerde %15 ve üzeri indirim

12. Oysho büyük yaz indirimi başladı!

13. Massimo Dutti'de büyük indirim



