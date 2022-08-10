HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Onlarca kategorideki binlerce üründe sezon sonu indirimleri başlıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe sezon sonu indirimleri başlıyor

09.08.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel bakım ürünlerinden elektrikli ev aletlerine, modadan elektroniğe onlarca kategorideki binlerce üründe sezon sonu indirimleri başlıyor. Şimdiden alışveriş tutkunlarını sevindiren büyük indirimleri ve fırsatları sizin için derledik! Haydi, detaylara geçelim!

Onlarca kategorideki binlerce üründe sezon sonu indirimleri başlıyor

Yaz aylarını yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanırken sezon sonu indirimleri ve fırsatları da kapımızı çalmaya başladı. Siz de beğendiğiniz ürünleri sezonunda almak yerine sezon sonu indirimlerini bekleyenlerdenseniz aramıza hoş geldiniz, doğru yerdesiniz! Modadan ev yaşama, kişisel bakımdan spora kadar aklınıza gelebilecek birçok kategoride indirime giren ürünleri sizin için derledik! Daha indirimlisi varken fazla para vermeye ne gerek var değil mi? Ürünler tükenmeden ve indirimler sona ermeden haydi gelin hangi fırsatlardan yararlanabilirsiniz birlikte bakalım.

1. Elektrikli ev aletlerinde çok özel indirimler

Adsız tasarım (84)

Ürünleri İncele

2. Mango'da büyük sezon indirimi başladı!

Adsız tasarım (85)

Ürünleri İncele

3. Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde büyük fırsat

Adsız tasarım (83)

Ürünleri İncele

4. Salon mobilyasında yenilik zamanı: Ev yaşam ürünlerinde çok özel fiyatlar

Adsız tasarım (82)

Ürünleri İncele

5. Ünlü markalara ait erkek iç giyimde ve pijamalarda %35'e varan indirim

Adsız tasarım (75)

Ürünü İncele

6. Akıllı telefonlar çok cazip fiyatlarla satışta

1 (146)

Ürünleri İncele

7. Philips Hue akıllı aydınlatma ürünlerinde %10'a varan indirim

Adsız tasarım (76)

Ürünü İncele

8. Nike sezon sonu indirimi başladı!

Adsız tasarım (79)

Ürünleri İncele

9. Spor çanta ve aksesuarlarda %40'a varan indirim

Adsız tasarım (77)

Ürünü İncele

10. Camper ayakkabı modellerinde en avantajlı fiyatlar

Adsız tasarım (78)

Ürünü İncele

11. Stok fazlası ürünlerde %15 ve üzeri indirim

1 (195)

Ürünü İncele

12. Oysho büyük yaz indirimi başladı!

Adsız tasarım (81)

Ürünleri İncele

13. Massimo Dutti'de büyük indirim

Adsız tasarım (87)

Ürünleri İncele


Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştı!UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştı!
Geri dönüyorlar! "Türk halkı hakkını helal etsin"Geri dönüyorlar! "Türk halkı hakkını helal etsin"
Uçurumdaki dehşette yeni detaylar! "Kucaklayıp uçurumdan atladı"Uçurumdaki dehşette yeni detaylar! "Kucaklayıp uçurumdan atladı"
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon çanta modelleri elektrikli aletler iç giyim kişisel bakım ürünleri mobilya nike bot nike ceket nike cüzdan oysho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Fiziğiyle göz kamaştırdı! Yetenekli oyuncu Cansu Dere'nin çok beğenilen bikinisine alternatif öneriler

Fiziğiyle göz kamaştırdı! Yetenekli oyuncu Cansu Dere'nin çok beğenilen bikinisine alternatif öneriler

Amazon Prime Alışveriş Festivali'nin sona ermesinin ardından en çok satan ürünleri sizin için derledik!

Amazon Prime Alışveriş Festivali'nin sona ermesinin ardından en çok satan ürünleri sizin için derledik!

Bu elbiselerle çok havalı görüneceksiniz! İşte birbirinden güzel ve uygun fiyatlı elbise önerileri

Bu elbiselerle çok havalı görüneceksiniz! İşte birbirinden güzel ve uygun fiyatlı elbise önerileri

Pötikare desenli takımı çok beğenildi! Nesrin Cavadzade'nin o takımına alternatif öneriler

Pötikare desenli takımı çok beğenildi! Nesrin Cavadzade'nin o takımına alternatif öneriler

Konforuyla gönlünüzü fethedecek yürüyüş ayakkabılarını sizin için seçtik!

Konforuyla gönlünüzü fethedecek yürüyüş ayakkabılarını sizin için seçtik!

İş performansınızı maksimum seviyeye yükseltecek en kaliteli bilgisayarlar

İş performansınızı maksimum seviyeye yükseltecek en kaliteli bilgisayarlar

Tümünü Gör
İş performansınızı maksimum seviyeye yükseltecek en kaliteli bilgisayarlar

İş performansınızı maksimum seviyeye yükseltecek en kaliteli bilgisayarlar

Yazın renkli ve enerjik havasını evinize taşıyın! İşte birbirinden güzel ev dekorları

Yazın renkli ve enerjik havasını evinize taşıyın! İşte birbirinden güzel ev dekorları

Yağlı bir cilde mi sahipsiniz? Gözenekleri tıkamayan ve cildi yağlandırmayan güneş kremlerine mutlaka bakın!

Yağlı bir cilde mi sahipsiniz? Gözenekleri tıkamayan ve cildi yağlandırmayan güneş kremlerine mutlaka bakın!

Kitap kurtları buraya! Amazon'un her kategoride en çok satan kitapları

Kitap kurtları buraya! Amazon'un her kategoride en çok satan kitapları

Elbisesi yine çok konuşuldu! İşte Gülşen'in iddialı pembe elbisesine alternatif ürünler

Elbisesi yine çok konuşuldu! İşte Gülşen'in iddialı pembe elbisesine alternatif ürünler

Siyah tulumu çok beğenildi! İşte Dilan Çiçek Deniz'in o tulumuna alternatif 400 TL altı ürünler

Siyah tulumu çok beğenildi! İşte Dilan Çiçek Deniz'in o tulumuna alternatif 400 TL altı ürünler

Tümünü Gör
Siyah tulumu çok beğenildi! İşte Dilan Çiçek Deniz'in o tulumuna alternatif 400 TL altı ürünler

Siyah tulumu çok beğenildi! İşte Dilan Çiçek Deniz'in o tulumuna alternatif 400 TL altı ürünler

Giyim tarzı gündemden düşmüyor! Dilan Çiçek Deniz'in giydiği, yaza damga vuran crop takıma alternatif öneriler

Giyim tarzı gündemden düşmüyor! Dilan Çiçek Deniz'in giydiği, yaza damga vuran crop takıma alternatif öneriler

İşinizi uzaktan yürütürken kullanabileceğiniz kolay taşınabilir kaliteli laptop modelleri

İşinizi uzaktan yürütürken kullanabileceğiniz kolay taşınabilir kaliteli laptop modelleri

Özel ve güzel hissetmek ister misiniz? İşte gören herkesin özel tasarım sanacağı elbise modelleri

Özel ve güzel hissetmek ister misiniz? İşte gören herkesin özel tasarım sanacağı elbise modelleri

Sık sık kısa süreli tatile çıkanlar için en rahat kabin boy valiz çeşitleri

Sık sık kısa süreli tatile çıkanlar için en rahat kabin boy valiz çeşitleri

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenlerin bir numaralı tercihi olan krill yağını keşfedin!

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenlerin bir numaralı tercihi olan krill yağını keşfedin!

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Fiziğiyle göz kamaştırdı! Yetenekli oyuncu Cansu Dere'nin çok beğenilen bikinisine alternatif öneriler

Fiziğiyle göz kamaştırdı! Yetenekli oyuncu Cansu Dere'nin çok beğenilen bikinisine alternatif öneriler

Amazon Prime Alışveriş Festivali'nin sona ermesinin ardından en çok satan ürünleri sizin için derledik!

Amazon Prime Alışveriş Festivali'nin sona ermesinin ardından en çok satan ürünleri sizin için derledik!

Bu elbiselerle çok havalı görüneceksiniz! İşte birbirinden güzel ve uygun fiyatlı elbise önerileri

Bu elbiselerle çok havalı görüneceksiniz! İşte birbirinden güzel ve uygun fiyatlı elbise önerileri

Pötikare desenli takımı çok beğenildi! Nesrin Cavadzade'nin o takımına alternatif öneriler

Pötikare desenli takımı çok beğenildi! Nesrin Cavadzade'nin o takımına alternatif öneriler

Konforuyla gönlünüzü fethedecek yürüyüş ayakkabılarını sizin için seçtik!

Konforuyla gönlünüzü fethedecek yürüyüş ayakkabılarını sizin için seçtik!

İş performansınızı maksimum seviyeye yükseltecek en kaliteli bilgisayarlar

İş performansınızı maksimum seviyeye yükseltecek en kaliteli bilgisayarlar

Tümünü Gör

Diğer Haberler

UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştı! 30 sene sonra Balıkesir'de çiçek açtı

UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmıştı!

Lunaparkta korkunç olay! Eğlence treni raydan çıktı: Komiser yardımcısı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Lunapark faciası! Komiser yardımcısı hayatını kaybetti, polis eşi ve 2 kişi yaralandı

Dilenci kadının üzerinden servet çıktı! 10 cumhuriyet altını, 10 bin TL nakit para...

Dilenci kadının üzerinden servet çıktı!

Sancaktepe'de engelli komşusuna dehşeti yaşattı! Yere yatırıp dakikalarca darbetti

Çocuğu ölümle tehdit etti, engelli komşusuna dehşeti yaşattı

Hemşire Ömür Erez'in katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Ömür Erez'in katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Bolu'da lüks villanın bahçesinden çıkmıştı, köylü peşini bırakmıyor! 'Muhtar götürmüş, şahitlerimiz var'

Lüks villanın bahçesinden çıkmıştı, köylü peşini bırakmıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.