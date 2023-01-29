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Gören başkasına söylüyor! 'Yapamazsın' diyenleri mahcup etti: "Ben çok sevdiğim bir işi yapıyorum"

29.01.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yaşayan bir çocuk annesi 46 yaşındaki Sevim Çevril Kaykaç, 6 yıldır İzmir'in yollarında direksiyon sallıyor. 8 yıl boyunca muhasebecilik yaptıktan sonra 2 yıl işine ara verip, sağlığına kavuşunca da taksi şoförlüğüne geçiş yapan Kaykaç, taksisine günde yaklaşık 40 kişi bindiğini, görenin başkasına söylediğini belirtiyor. Ayrıca, "Ben çok sevdiğim bir işi yapıyorum" diyor. Mesai arkadaşına göre ise Kaykaç çalışkanlığı ile 'Yapamazsın' diyenleri mahcup etti.

Gören başkasına söylüyor! 'Yapamazsın' diyenleri mahcup etti: "Ben çok sevdiğim bir işi yapıyorum"

İzmir'de yaşayan bir çocuk annesi 46 yaşındaki Sevim Çevril Kaykaç, 8 yıl boyunca muhasebecilik yaptı. Sağlık sorunu nedeniyle 2 yıl boyunca işine ara veren ve sağlığına kavuşunca iş aramaya koyulan Sevim Çevril Kaykaç, araba tutkusu nedeniyle taksi şoförü olmaya karar verdi. 6 yıldır İzmir otogarında bulunan taksi durağında çalışan kadın taksici, "Bu işe başlarken çevremden hem olumlu hem de olumsuz çok sayıda tepki geldi. Beni gerçekten tanıyanlar, 'Bu iş tam sana göre' dedi. Ancak önyargıdan dolayı olumsuz tepkiler de aldım. Henüz kalıplar tam anlamıyla kırılmadığı için 'Neden bu işi yapacaksın, erkeklerin içinde ne işin var?' gibi tepkiler geldi. Ancak duraktaki arkadaşlarımın da desteği ile işimi başarıyla yapmaya devam ediyorum. Taksime günde yaklaşık 40 kişi biniyor. Gören başkasına söylüyor ve zamanla bu önyargılar kırılıyor. Hatta benden sonra otogar mevkiinde bir kadın arkadaşımız daha taksi şoförlüğüne başladı. Diğer duraklarda da başka kadın arkadaşlarımız var. Taksilerde, otobüslerde, dolmuşlarda kadın şoförler çalışıyor. Olumsuz algılar yavaş yavaş kırılıyor. Ben çok sevdiğim bir işi yapıyorum. Kadın yolcular da genelde beni tercih ediyor. Erkek yolculardan 'Telefonunuzu alayım, sizinle yolculuk yapayım' diyen olmuyor ama 40 kadın yolcudan 20'si telefonumu istiyor" diye konuştu.

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"MUTLU OLDUĞUNUZ İŞİ YAPIN"

Kadınlara da seslenen taksi şoförü, "Kadınlar öncelikle mutlu olacakları işi yapmaya çalışsınlar. Börek yapmayı seviyorlarsa börek dükkanı açsınlar ya da börekçinin yanında çalışsınlar ama evde oturmasınlar. Sigortaları ödensin, maaş alsın, kendi ayakları üzerinde dursunlar. Kimseden korkmasınlar. Önce kendi mutluluklarının arkasında koşsunlar" ifadelerini kullandı. Sevim Çevril Kaykaç, gün içinde birçok hikayeye tanık olduğunu ve bu hikayeleri unutmamak için notlar tuttuğunu belirtti.

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"ONA 'YAPAMAZSIN' DİYENLERİ MAHCUP ETTİ"

Kaykaç'ın mesai arkadaşı Saadettin Uçak da, "Kimse onun başarılı olacağına inanmıyordu ama 6 yıldır beraber çalışıyoruz. O çalışkanlığı ile 'Yapamazsın' diyenleri mahcup etti. Ne mutlu ona. Allah herkese böyle bir evlat versin. İşten kaçmayan ve yılmayan bir kadın" dedi.

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(İHA)

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İzmir taksi

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