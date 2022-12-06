HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Optimum Ankara Outlet AVM çalışma saatleri nedir? Optimum Ankara Outlet AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Optimum Ankara Outlet AVM çalışma saatleri nedir? Optimum Ankara Outlet AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da bulunan birçok alışveriş merkezinden biri olan Optimum Ankara Outlet AVM, ziyaretçilerine çeşitli imkânlar sunmaktadır. Sadece giysi ya da elektrik-elektronik alışverişi tanımakla kalmayan Optimum Ankara Outlet AVM, eğlence alanında da farklı yaş gruplarına etkinlikler düzenlemektedir. Birden fazla etkinliğe ve markaya ev sahipliği yapan Optimum Ankara Outlet AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Optimum Ankara Outlet AVM çalışma saatleri nedir? Optimum Ankara Outlet AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan Optimum Ankara Outlet AVM, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimine ek olarak çeşitli olanaklar sağlar. Yılın farklı dönemlerinde özel etkinliklere ev sahipliği yapan Optimum Ankara Outlet AVM’nin bir telefon uygulaması da bulunur. AVM'nin resmî internet sitesinden ya da uygulamasından bu etkinliklere ve kampanyalara ulaşım sağlayabilirsiniz. Optimum Ankara Outlet AVM çalışma saatleri ise diğer pek çok alışveriş merkezi ile aynıdır.

Optimum Ankara Outlet AVM çalışma saatleri nedir?

Optimum Ankara Outlet AVM, Etimesgut’ta Ayaş Ankara Yolu Bulvarı üzerinde yer alır. Otobüs, minibüs ve metroyla kolay bir şekilde ulaşım sağlanabilen Optimum Ankara Outlet AVM çalışma saatleri dâhilinde bünyesindeki çeşitli mağazalarla hizmet verir. Alışveriş merkezi içerisinde yer alan mağazaların çalışma saatleri, Optimum Ankara Outlet AVM çalışma saatleri düzenlemesinden farklılık gösterebilir. Elektrikli araç şarj etme noktasına sahip alışveriş merkezlerinden birisi olan alışveriş merkezi pek çok hizmete ev sahipliği yapar.

Optimum Ankara Outlet AVM saat kaçta açılıyor?

Alışveriş merkezinin ücretsiz otoparkının yanı sıra engelli otoparkı, motosiklet park alanı ve bisiklet park alanı bulunur. Aynı zamanda AVM ziyaretçilerine ücretsiz bebek arabası temin eder. Optimum Ankara Outlet AVM açılış saatinde kapılarını açtığı ziyaretçilerinden bebeği olanlar için bulunan ücretsiz bebek arabası temin noktası zemin kattaki danışma yeridir. Çocuklu ziyaretçiler için bebek arabası da bodrum katta bulunur. Haftanın her günü açık olan Optimum Ankara Outlet AVM açılış saati sabah 10.00'dır.

Optimum Ankara Outlet AVM saat kaçta kapanıyor?

Ayrıca çocuk oyun alanına sahip olan Optimum Ankara Outlet AVM kapanış saatine kadar hizmet vermeye devam eder. Alışveriş merkezi bünyesinde düzenlenen kampanyalar ve etkinlikler için alışveriş merkezinin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Alışveriş merkezi ziyaretçileri için Optimum Ankara Outlet AVM kapanış saati 22.00’dır.

Optimum Ankara Outlet AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Optimum Ankara Outlet AVM hafta sonu çalışma saatleri için hafta içine kıyasla herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Optimum Ankara Outlet AVM Cumartesi Pazar açılış ve kapanış saati 10.00 - 22.00’dır. Optimum Ankara Outlet AVM çalışma saatleri dinî ve resmî özel günlerde değişiklik gösterebileceği için AVM’nin resmî duyuruları özel günler öncesi takip edilmelidir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaşlı adamın feci sonu! İş makinesiyle çıkarıldıYaşlı adamın feci sonu! İş makinesiyle çıkarıldı
Cinayet 15 ay sonra çözüldü!Cinayet 15 ay sonra çözüldü!
Meclis'te gergin anlar! 'Çocuk gibi ağlamayın arkadaşlar'Meclis'te gergin anlar! 'Çocuk gibi ağlamayın arkadaşlar'
Anahtar Kelimeler:
çalışma saatleri ankara avmler optimum ankara

En Çok Okunan Haberler

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Bu şikayetle acile başvuruluyor, analiz edilince ortaya çıktı!

Bu şikayetle acile başvuruluyor, analiz edilince ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.