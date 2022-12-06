Optimum Ankara Outlet AVM çalışma saatleri nedir? Optimum Ankara Outlet AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan Optimum Ankara Outlet AVM, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimine ek olarak çeşitli olanaklar sağlar. Yılın farklı dönemlerinde özel etkinliklere ev sahipliği yapan Optimum Ankara Outlet AVM’nin bir telefon uygulaması da bulunur. AVM'nin resmî internet sitesinden ya da uygulamasından bu etkinliklere ve kampanyalara ulaşım sağlayabilirsiniz. Optimum Ankara Outlet AVM çalışma saatleri ise diğer pek çok alışveriş merkezi ile aynıdır.

Optimum Ankara Outlet AVM çalışma saatleri nedir?

Optimum Ankara Outlet AVM, Etimesgut’ta Ayaş Ankara Yolu Bulvarı üzerinde yer alır. Otobüs, minibüs ve metroyla kolay bir şekilde ulaşım sağlanabilen Optimum Ankara Outlet AVM çalışma saatleri dâhilinde bünyesindeki çeşitli mağazalarla hizmet verir. Alışveriş merkezi içerisinde yer alan mağazaların çalışma saatleri, Optimum Ankara Outlet AVM çalışma saatleri düzenlemesinden farklılık gösterebilir. Elektrikli araç şarj etme noktasına sahip alışveriş merkezlerinden birisi olan alışveriş merkezi pek çok hizmete ev sahipliği yapar.

Optimum Ankara Outlet AVM saat kaçta açılıyor?

Alışveriş merkezinin ücretsiz otoparkının yanı sıra engelli otoparkı, motosiklet park alanı ve bisiklet park alanı bulunur. Aynı zamanda AVM ziyaretçilerine ücretsiz bebek arabası temin eder. Optimum Ankara Outlet AVM açılış saatinde kapılarını açtığı ziyaretçilerinden bebeği olanlar için bulunan ücretsiz bebek arabası temin noktası zemin kattaki danışma yeridir. Çocuklu ziyaretçiler için bebek arabası da bodrum katta bulunur. Haftanın her günü açık olan Optimum Ankara Outlet AVM açılış saati sabah 10.00'dır.

Optimum Ankara Outlet AVM saat kaçta kapanıyor?

Ayrıca çocuk oyun alanına sahip olan Optimum Ankara Outlet AVM kapanış saatine kadar hizmet vermeye devam eder. Alışveriş merkezi bünyesinde düzenlenen kampanyalar ve etkinlikler için alışveriş merkezinin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Alışveriş merkezi ziyaretçileri için Optimum Ankara Outlet AVM kapanış saati 22.00’dır.

Optimum Ankara Outlet AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Optimum Ankara Outlet AVM hafta sonu çalışma saatleri için hafta içine kıyasla herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Optimum Ankara Outlet AVM Cumartesi Pazar açılış ve kapanış saati 10.00 - 22.00’dır. Optimum Ankara Outlet AVM çalışma saatleri dinî ve resmî özel günlerde değişiklik gösterebileceği için AVM’nin resmî duyuruları özel günler öncesi takip edilmelidir.



