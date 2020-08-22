HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oracle TikTok için ne kadar ödeyecek?

Oracle TikTok için ne kadar ödeyecek?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.08.2020 11:13 | Son Güncelleme

ABD’li teknoloji ve yazılım devi Oracle’ın ABD Başkanı’nın emriyle TikTok’u satın almak için görüşmelere başladığı vurgulanıyor. Peki Microsoft, Twitter ve Apple’dan sonra pazarlığa şimdi de Oracle mı oturdu?

Oracle TikTok için ne kadar ödeyecek?

Oracle TikTok için yüklü bir teklif vermiş olabilir zira Oracle’ın CEO’su ve kurucusu Larry Ellison Başkan Trump’ın destekçileri arasında bulunuyor. Trump’ın da TikTok’u Oracle’ın satın alması çok güzel olurdu ifadesini kullanarak, bu pazarlığın ipucunu medyaya verdiği düşünülüyor.

Oracle’dan sızan bilgilere göre şirket TikTok’u satın almak için ciddi bir hazırlık yapıyor. Buna göre şirket TikTok’un ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zellanda operasyonlarını satın almak için ByteDance ile ön görüşmelere de başlamış bulunuyor. Ancak satın alma teklifinin boyutu henüz netleşmiş değil. Görüşmelerin ardından Oracle’ın teklif sunması bekleniyor.

Başktan Trump geçen hafta imzaladığı kararname ile ByteDance’a, TikTok’u ABD’li şirketlere satması için 90 gün süre tanımıştı. Bu sürenin sonunda ise satış gerçekleşmezse TikTok’un ABD’deki operasyonları engellenecek.

Ancak TikTok ile pazarlık yapan Microsoft’un yöneticilerine göre TikTok’u Çin’deki sunucularından koparıp Çin ile bağını kesmek kolay bir iş değil. ByteDance’a ait teknolojilerle entegre hale gelmiş olan uygulamanın tam anlamıyla ByteDance’dan bağımsız çalışabilmesi için yıllar sürecek bir alt yapı taşınma operasyonu gerekecek.

Bu süreçte TikTok’un ABD’de operasyonlarının kesilmesi halinde ise TikTok’un boşluğunu Instagram Reels gibi uygulamaların doldurması kaçınılmaz görünüyor.

Trump ve ABD hükumeti, TikTok’un telefonlardaki kişisel verileri Çin hükumeti ile paylaşan casus bir uygulama olduğunu savunuyorlar. Bu nedenle de TikTok ABD’de tüm kamu görevlileri için yasaklı uygulama konumunda bulunuyor. Eğer satış gerçekleşmezse, Trump’ın ByteDance yöneticileri için casusluk suçlamasıyla tutuklama emri çıkarma ihtimali de bulunuyor ki, ABD daha önce bunu Huawei yöneticileri için yapmıştı. Huawei’nin kurucusunun kızı çok uzun zamandır ABD’de tutuklu bulunuyor. Çin ise bu tutuklamayı “rehin alma” olarak tanımlıyor.

Çin hükumeti ayrıca TikTok’un satışa zorlanmasının da TikTok’u çalma girişimi olarak açıklıyor. TikTok’un ABD şirketlerine satılması halinde Çin’de karşılık olarak Çin’de kurulu ABD şirketlerine ait fabrikaları zorla alacağı tahmin ediliyor. İlk hedeflerden biri ise Çin’deki Tesla fabrikası olarak gösteriliyor.

Apple karşıtı Fortnite turnuvası başlıyor! Epic gemileri yaktı geliyor!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'dan duygusal paylaşımEbru Şallı'dan duygusal paylaşım
İnce ve hafif yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyorİnce ve hafif yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor
Özel okullar ne zaman açılacak? MEB'den açıklama geldi!Özel okullar ne zaman açılacak? MEB'den açıklama geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
Selin Ciğerci 'yok artık' dedirtti! '4,1 milyon TL'
Selin Ciğerci 'yok artık' dedirtti! '4,1 milyon TL'
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
BMW'nin yeni göz bebeğinin Türkiye fiyatı belli oldu!
BMW'nin yeni göz bebeğinin Türkiye fiyatı belli oldu!
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Facebook eski arayüzü için beklenen hamle geldi
Facebook eski arayüzü için beklenen hamle geldi
İnce ve hafif yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor
İnce ve hafif yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor
Samsung, katlanabilir işini çok sevdi
Samsung, katlanabilir işini çok sevdi
AirBnb ev partilerini yasakladı
AirBnb ev partilerini yasakladı
Nokia 3.4 özellikleri sonunda netleşti
Nokia 3.4 özellikleri sonunda netleşti
ZTE Axon 20 5G 1 Eylül’de satışa çıkıyor!
ZTE Axon 20 5G 1 Eylül’de satışa çıkıyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.