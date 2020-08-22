Oracle TikTok için ne kadar ödeyecek?

Oracle TikTok için yüklü bir teklif vermiş olabilir zira Oracle’ın CEO’su ve kurucusu Larry Ellison Başkan Trump’ın destekçileri arasında bulunuyor. Trump’ın da TikTok’u Oracle’ın satın alması çok güzel olurdu ifadesini kullanarak, bu pazarlığın ipucunu medyaya verdiği düşünülüyor.

Oracle’dan sızan bilgilere göre şirket TikTok’u satın almak için ciddi bir hazırlık yapıyor. Buna göre şirket TikTok’un ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zellanda operasyonlarını satın almak için ByteDance ile ön görüşmelere de başlamış bulunuyor. Ancak satın alma teklifinin boyutu henüz netleşmiş değil. Görüşmelerin ardından Oracle’ın teklif sunması bekleniyor.

Başktan Trump geçen hafta imzaladığı kararname ile ByteDance’a, TikTok’u ABD’li şirketlere satması için 90 gün süre tanımıştı. Bu sürenin sonunda ise satış gerçekleşmezse TikTok’un ABD’deki operasyonları engellenecek.

Ancak TikTok ile pazarlık yapan Microsoft’un yöneticilerine göre TikTok’u Çin’deki sunucularından koparıp Çin ile bağını kesmek kolay bir iş değil. ByteDance’a ait teknolojilerle entegre hale gelmiş olan uygulamanın tam anlamıyla ByteDance’dan bağımsız çalışabilmesi için yıllar sürecek bir alt yapı taşınma operasyonu gerekecek.