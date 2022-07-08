ORC'den Ankara için kritik anket! 2018 seçimlerine göre dikkat çeken fark...

Seçim tarihi yaklaştıkça seçim anketleri de tek tek paylaşılmaya devam ediyor. Anket şirketleri Haziran 2023 seçimleri için sahalara inerken, erken seçim iddialarıyla da çalışmalara hız verildi. Vatandaşlar hangi partinin yüzde kaç oy alacağını merak ederken, anket sonuçlarını da yakından takip ediyor. ORC Araştırma Şirketi, son olarak Ankara'da 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusunu sordu ve 2018 seçimlerine göre dikkat çeken fark göze çarptı.

SON SEÇİM ANKETİ AÇIKLANDI! PARTİLERİN OY ORANLARI...

ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan son anket çalışmasında başta AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti olmak üzere tüm partilerin 2018 seçim sonuçlarıyla kıyaslandığında ankette çıkan oy oranları dikkat çekti.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA AMA...

Başkent Ankara'da yapılan ankette AK Parti ilk sırada çıkarken, ikinci sırada CHP yer aldı. 2018 yılına göre son ankette AK Parti'nin oy oranında yüzde 9 düşüş, CHP'nin oy oranında yüzde 1'lik artış göze çarptı. İYİ Parti ise 2018 yılına göre son ankette en çok sıçrayış yaşayan siyasi parti oldu. İYİ Parti oy oranını yüzde 8.5 artırdı ve yüzde 20.6 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı. MHP'nin oy oranında ise 2018'e göre yüzde 6.4'lük düşüş de dikkatlerden kaçmadı.

KIRIKKALE'DE DE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

ORC Araştırma Şirketi, Ankara'nın ardından Kırıkkale'de de gerçekleştirdiği anketi yayınladı. Aynı sorunun sorulduğu ankette AK Parti 2018 yılına göre oy oranında yüzde 10.5 düşüş gösterse de yüzde 33.2 ile lider parti olmaya devam etti. Kırıkkale'de yapılan ankette en çok oyunu artıran parti İYİ Parti olarak öne çıktı. Yüzde 7.9 artışla yüzde 21.6 oy oranına sahip olan İYİ Parti ikinci sırada yer aldı. CHP ise önceki seçime göre oy oranını yüzde 4.8 artırarak yüzde 20.1 oy oranı ile üçüncü sırada görünen siyasi parti oldu.

