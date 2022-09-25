Ordu'da fıkra gibi olay! Duşa girmek istedi, başına gelmeyen kalmadı... Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler

Fıkralara konu olacak türden olay Ordu'daki bir otelde meydana geldi. Yorgun halde otele gelen vatandaş, duşa girmek istedi. Ancak otel odasında neyle karşılaşacağından habersizdi.

LAVABOYA GİREMEDİ

Duş almak için lavaboya girmeye çalışan vatandaş, kapının tam açılmadığını gördü. Uzun uğraşlar sonucu lavaboya girmeyi başaran vatandaş bu kez de duş kabinine giremedi.

DUŞAKABİN DE ZORLUYDU

Duş kabininin de kapısı, odanın kapısı kadar ilginç bir mimariye sahipti. Elinden geleni deneyen vatandaş, sonunda duş kabinine de girmeyi başardı.

"BANYO YAPMAK İSTEMEDİM, İÇİNDEN ÇIKAMADIM"

Duşa girmek için adeta labirentte dolaşırcasına hareket eden vatandaş "Banyo yapmak istedim, içeriden çıkamadım" dedi.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK İZLENENLER ARASINDA

Yaşadığı ilginç olayı görüntülerek kaydeden vatandaşın videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.



