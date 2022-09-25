Ordu'da fıkra gibi olay! Duşa girmek istedi, başına gelmeyen kalmadı... Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler

Fıkralara konu olacak türden olay Ordu'daki bir otelde meydana geldi. Yorgun halde otele gelen vatandaş, duşa girmek istedi. Ancak otel odasında neyle karşılaşacağından habersizdi.
Duş almak için lavaboya girmeye çalışan vatandaş, kapının tam açılmadığını gördü. Uzun uğraşlar sonucu lavaboya girmeyi başaran vatandaş bu kez de duş kabinine giremedi.
Duş kabininin de kapısı, odanın kapısı kadar ilginç bir mimariye sahipti. Elinden geleni deneyen vatandaş, sonunda duş kabinine de girmeyi başardı.
Duşa girmek için adeta labirentte dolaşırcasına hareket eden vatandaş "Banyo yapmak istedim, içeriden çıkamadım" dedi.
Yaşadığı ilginç olayı görüntülerek kaydeden vatandaşın videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum