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  4. Ordu'da fıkra gibi olay! Duşa girmek istedi, başına gelmeyen kalmadı... Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler

Ordu'da fıkra gibi olay! Duşa girmek istedi, başına gelmeyen kalmadı... Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler

25.09.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otel odasında banyo yapmak isteyen vatandaşın başına gelenler anlattığı anlar izleyenleri güldürdü. Odanın sıradışı mimarisi nedeniyle duş kabinine girene kadar bin dereden su getiren vatandaş, çıktıktan sonra da pek rahat edemedi. Vatandaşın o zorlu süreci anlattığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Fıkralara konu olacak türden olay Ordu'daki bir otelde meydana geldi. Yorgun halde otele gelen vatandaş, duşa girmek istedi. Ancak otel odasında neyle karşılaşacağından habersizdi.

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LAVABOYA GİREMEDİ

Duş almak için lavaboya girmeye çalışan vatandaş, kapının tam açılmadığını gördü. Uzun uğraşlar sonucu lavaboya girmeyi başaran vatandaş bu kez de duş kabinine giremedi.

DUŞAKABİN DE ZORLUYDU

Duş kabininin de kapısı, odanın kapısı kadar ilginç bir mimariye sahipti. Elinden geleni deneyen vatandaş, sonunda duş kabinine de girmeyi başardı.

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"BANYO YAPMAK İSTEMEDİM, İÇİNDEN ÇIKAMADIM"

Duşa girmek için adeta labirentte dolaşırcasına hareket eden vatandaş "Banyo yapmak istedim, içeriden çıkamadım" dedi.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK İZLENENLER ARASINDA

Yaşadığı ilginç olayı görüntülerek kaydeden vatandaşın videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
duşakabin
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