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Ordu'da koronavirüs nedeniyle bir fen lisesi uzaktan eğitime geçti

19.09.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Aybastı ilçesinde bulunan fen lisesinin 13 şubelik tüm sınıfları, koronavirüs vakaları nedeniyle uzaktan eğitime geçti.

Ordu'da koronavirüs nedeniyle bir fen lisesi uzaktan eğitime geçti

Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, ilçede aynı okul binasında 13 şubede Aybastı Fen Lisesi, 8 şubede Ortaköy Ortaokulu ve 5 şubede Aybastı İmam Hatip Ortaokulu ve 12 şubede Aybastı Atatürk Ortaokulu olmak üzere dört farklı okulun eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

SADECE FEN LİSESİ UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ

Sadece bu okullarda aynı binada bulunan fen lisesindeki 13 şubede "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi" doğrultusunda uzaktan eğitime geçildiği belirtilen açıklamada, “Öğrencilerimiz karantina sürecini tamamlamalarının ardından yüz yüze eğitimlerini sürdüreceklerdir. Aybastı Fen Lisesiyle birlikte okul binasını ortak kullanan Aybastı Atatürk Ortaokulu, Ortaköy Ortaokulu ve Aybastı İmam Hatip Ortaokulu’nda karantina uygulamasına alınan hiçbir şube bulunmamakta ve bu üç okul eğitim öğretim faaliyetlerine yüz yüze devam etmektedir.

Dolayısıyla dört farklı eğitim kurumunun yer aldığı okul binasında tamamen yüz yüze eğitime ara verilmemiştir” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ordu yüz yüze eğitim
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