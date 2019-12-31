HABER
  4. Ordu’daki sahte rapor operasyonuna 3 tutuklama

Ordu’daki sahte rapor operasyonuna 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 10:23 | Son Güncelleme

Ordu’da, sağlıklı ve engel oranı düşük kişilere ‘usulsüz engelli raporu’ düzenledikleri gerekçesiyle düzenlenen operasyon sonucu adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 3’ü tutuklandı.Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bazı vatandaşlara usulsüz engelli raporu verildiği öne sürülen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ordu’daki sahte rapor operasyonuna 3 tutuklama

Ordu’da, sağlıklı ve engel oranı düşük kişilere ‘usulsüz engelli raporu’ düzenledikleri gerekçesiyle düzenlenen operasyon sonucu adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bazı vatandaşlara usulsüz engelli raporu verildiği öne sürülen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyon sonucunda, sağlıklı ve engel oranı düşük kişilere usulsüz şekilde engelli raporu düzenledikleri gerekçesiyle geçen günlerde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucu, aralarında bir doktorun da bulunduğu toplam 34 şüpheli geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.
Şüphelilerden 14’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, toplamda 20 kişi de dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 11’i adli kontrolle serbest, 6’sı ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Ordu’daki sahte rapor operasyonuna 3 tutuklama

Arnavutköy'de korkutan görüntü! Cami minaresi fırtınada böyle sallandı Arnavutköy'de korkutan görüntü! Cami minaresi fırtınada böyle sallandı
Kato’da kar kalınlığı 3 metreyi aştıKato’da kar kalınlığı 3 metreyi aştı
Her yer kızıla kesti! 4 bin kişi tahliye edildiHer yer kızıla kesti! 4 bin kişi tahliye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

MasterChef şampiyonu Cemre'den örnek hareket!

MasterChef şampiyonu Cemre'den örnek hareket!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

ABD ve BM arasında kritik görüşme! Saldırının sebebi buymuş!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Tel Abyad'daki patlamada yaralanan asker şehit oldu

Şanlıurfa'dan kahreden haber

Ankara'da otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti

Ankara'da feci kaza! 2 ölü

Ankara'da korkunç olay! Genç kadın bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu

Ankara'da korkunç olay!

Korkunç anlar! Kaldırımdaki kadına böyle çarptı

Korkunç anlar! Kaldırımdaki kadına...

Türk Akım Projesi 8 Ocak’ta açılıyor

Dev projenin açılış tarihi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.