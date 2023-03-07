Orkide tohumu çimlendirme nasıl yapılır, toprağa ekilir mi? Orkide tohumu kaç günde çimlenir?

Modern dünyada orkide oldukça popülerleşmiş ve birçok ülkede orkide yetiştiriciliği yapılıyor. Orkide çiçeği güzel kokusuyla bilinir ve zarafetiyle anılır. Orkidenin popülerleşmesiyle birlikte yetiştiriciliği de yaygınlaşmıştır. Orkide, tropikal iklimde yetişebilen buna bağlı olarak yetiştirildiği yerde bu koşulların sağlanması gereken bir çiçektir.

Orkide tohumu çimlendirme nasıl yapılır?

Orkide tohumları toz veya kuma benzer. Bu yüzden orkidenin tohumunu elde etmek dikkat isteyen bir iştir. Doğada orkide rüzgârın etkisiyle tohumların yayılmasıyla çoğalma gösterir. Toz hâlindeki tohumlar ağaçlara yapışarak ağaç yapraklarıyla birlikte filizlenmeye başlar. Ancak saksıda orkide yetiştirmek isteyenlerin bilmesi gereken önemli hususlar bulunur. Orkide tohumları diğer çiçeklerden farklı olarak besin bileşenleri içermezler. Orkideler doğada yetişirken gelişimleri sırasında mantarlardan destek alırlar. Saksıda mantar kullanmak yerine besin açısından zengin bir ortam ve orkide tohumu için uygun koşullar sağlanmalıdır.

Günümüzde yetiştirmek istenilen çiçeğin tohumları birçok yerde satılıyor. Bu tohumları satın alabilir veya yetiştirmek istenilen çiçekten elde edilebilir. Ancak orkide tohumu az ve tozlu bir yapıya sahip olduğu için uğraştırıcı bir aşamaya sahiptir. Satın alınan veya çiçekten elde edilen tohumların sağlıklı olması gerekiyor. Hasar görmemiş tohumlar, nemli kağıt serilmiş cam bir kavanoza konur ve ağzı kapalı olarak muhafaza edilir. Aynı şekilde toprakta orkide çimlendirme işlemi için bir kavanoza konulan toprağın üzerine tohumları serpiştirilerek üzeri kapatılır. Tohumların hava almasını sağlamak için kapağı haftada bir kez açılmalıdır.

Orkide tohumu kaç günde çimlenir?

Orkide tohumlarının çimlenmesi çeşitlerine göre farklılık gösterir. Bu çeşitlere göre çimlenme süreci ile beraber ilk filizler 4-6 hafta içerisinde oluşur. Orkidenin çimlenmesinde önemli olan önemli hususlardan biri de sıcaklık seviyesidir. Tohumların çimlenmesi için gerekli olan sıcaklı seviyesi 20-23 derece aralığındadır. Ayrıca orkide güneşi sever, o yüzden tohumların 12 saat kadar güneş alması gerekir.

Orkide toprağa ekilir mi?

Orkideyi direkt olarak toprağa dikmek yerine çiçeğin yaprağından elde edilen veya satın alınan tohumları nemli bir toprağa ekmek daha uygun olacaktır. Evde orkide tohumu ekme işlemi için saksıdaki toprağın oldukça nemli olması gerekir. Orkideler tropikal iklimi sevdiğinden ekim için en uygun zaman mayıs ayıdır. Orkideler bazı besin gruplarından yoksundur. Bu yüzden orkidenin yetişebileceği besini bol ve kaliteli bir toprak gerekir. Orkidelerin toprağa ekiminden sonra da toprağın nemli olmasına dikkat etmek gerekir.

Orkide çoğalır mı?

Herkes tarafından sevilen bitkilerden biri olan orkideleri çoğaltmak mümkündür. Orkide çoğaltmanın birkaç yöntemi bulunur. Bu yöntemlerden en yaygın olanı, orkidelerin çelikle çoğaltılmasıdır. Evde orkidelerin çoğalmasını bölme yöntemini kullanarak sağlanabilir. Orkide kökten yavrular üretir ve yavrular yeterince köklendiğinde ayırarak, çoğaltılabilir.

Evde orkide tohumu ekme nasıl yapılır?

Orkide güzel kokusuyla oldukça sevilen bir bitki olduğundan evlerde de yetiştirilmek isteniyor. Satın alınan veya elde edilen orkide tohumu uygun bir saksının içerisinde yetiştirilebilir. Orkideler nemli ortamları sever ve bu tarz ortamlarda büyürler. Bu sebeple orkide tohumunun ekileceği toprağın nem oranı %40 -%70 arasında olmalıdır. Aynı zamanda orkidenin büyütüleceği ortam, sürekli güneş almayan, çok sıcak olmayan, ışıklı ve rüzgarsız bir nokta olması gerekir. Evde büyütülecek orkide tohumunun bulunduğu ortamın sıcaklığı çok önemlidir. Orkidenin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için ortamın gündüz 18-19 derece, geceleri ise 13-18 derece aralığında olması gerekir.



