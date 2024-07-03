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  4. Son dakika | Şimdi de köyü tamamen ateşe verdiler! MSB: "PKK'lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurdu"

Son dakika | Şimdi de köyü tamamen ateşe verdiler! MSB: "PKK'lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurdu"

03.07.2024 12:58
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın köylerdeki mühimmat depolarını patlattığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Her türlü alçakça plana rağmen kaçacak yerleri olmadığını anlayan PKK’lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu. Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi" dendi.

Son dakika | Şimdi de köyü tamamen ateşe verdiler! MSB: "PKK'lı teröristler mühimmat depolarını havaya uçurdu"

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Dergele ve Miska'daki saldırılarına ilişkin Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamayla birlikte görüntülere de yer verildi.

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"ORMANLARI ATEŞE VERMEYE BAŞLAMIŞLARDI"

Sosyal medyadan "PKK’lı teröristler şimdi de köylerdeki mühimmat depolarını patlatıyor" başlığıyla paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başlamıştı.

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"KÖYLÜLERİN HAYATINI HİÇE SAYDILAR"

Her türlü alçakça plana rağmen kaçacak yerleri olmadığını anlayan PKK’lı teröristler, şimdi de Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurdu. Köylülerin hayatını hiçe sayarak köy içindeki mühimmat depolarını patlatan teröristler, Dergele köyünü ise tamamen ateşe verdi.

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"TSK OPERASYONLARINA DEVAM EDİYOR"

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ise masum sivillere, çevreye ve doğaya zarar gelmemesi için operasyonlarına dikkatli şekilde devam ediyor. Teröristler ne yaparsa yapsın, kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!"

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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