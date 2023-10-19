HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Orta Doğu'da çatışma büyüyor! Yemen'den atılan 3 füze ABD tarafından engellendi: İran detayı...

Orta Doğu'da çatışma büyüyor! Yemen'den atılan 3 füze ABD tarafından engellendi: İran detayı...

19.10.2023 23:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’den iki yetkili, Orta Doğu'da görev yapan ABD Donanmasına ait bir savaş gemisinin Yemen kıyısı yakınlarında birden fazla füzeyi belirleyerek durdurduğunu açıkladı. İran devlet televizyonunda yayınlanan bir haberde ise Gazze'ye saldırıların durdurulması halinde Tahran'ın "direniş güçleri"nin İsrail'e nasıl saldıracağı bilgisi paylaşıldı. Haberdeki Yemen detayı dikkat çekti.

Orta Doğu'da çatışma büyüyor! Yemen'den atılan 3 füze ABD tarafından engellendi: İran detayı...

CNN’in isimleri açıklanmayan iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı habere göre, Orta Doğu'da görev yapan ABD Donanmasına ait bir savaş gemisi Yemen yakınlarında nereyi hedeflediği bilinmeyen birden fazla füzeyi tespit ederek engelledi. Yetkililerden biri füzelerin Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından ateşlendiğini belirtti.

FF

8 İHA VURDU

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Kızıldeniz’de konuşlu ABD Donanmasına ait USS Carney’nin Yemen’den fırlatılan 3 füzeyi ve yaklaşık 8 insansız hava aracını vurduğunu belirterek, füzelerin ve insansız hava araçlarının potansiyel olarak İsrail’deki hedeflere doğru fırlatıldığını aktardı.

İRAN DEVLET TELEVİZYONUNDA İSRAİL'E KARŞI 'SAVAŞ PLANI'

Öte yandan İran devlet televizyonu, İsrail'in, Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayınladı.

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterildi.

ÇATIŞMALAR BÖLGEYE YAYILACAK MI?

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da bugün yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye yayılma ihtimaline dikkati çekmişti.

İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor. (AA-İHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail'den Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırı!İsrail'den Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırı!
Gazze'deki insanlık dramı derinleşiyor! İsrail'den açıklama geldi: Yardıma izin verilmeyecek...Gazze'deki insanlık dramı derinleşiyor! İsrail'den açıklama geldi: Yardıma izin verilmeyecek...
Sınırda kaos! 6 gazeteci mahsur kaldı...Sınırda kaos! 6 gazeteci mahsur kaldı...
Anahtar Kelimeler:
İsrail Yemen gemi Gazze abd

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medyada konumunu bildirdi! Cinayet anı kamerada

Sosyal medyada konumunu bildirdi! Cinayet anı kamerada

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Çıplak cesedi dekorasyon zannederek çim biçme makinesiyle biçti

Çıplak cesedi dekorasyon zannederek çim biçme makinesiyle biçti

4 yaşındaki çocuk, 5 aylık kız kardeşini boğulmaktan kurtardı

4 yaşındaki çocuk, 5 aylık kız kardeşini boğulmaktan kurtardı

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.