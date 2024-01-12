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  4. Ortalığı can pazarına çeviren kaza sonrası ilginç anlar! Sürücünün dakikalarca devam etti

Ortalığı can pazarına çeviren kaza sonrası ilginç anlar! Sürücünün dakikalarca devam etti

12.01.2024 16:12 | Son Güncelleme:
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Antalya'da personel servisinin kamyonete çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Ortalığı can pazarına çeviren kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Araçta sıkışan midibüs sürücüsü Türkay Ağıl'ın kurtarılmayı beklerkenki ilginç anları dikkat çekti.

Ortalığı can pazarına çeviren kaza sonrası ilginç anlar! Sürücünün dakikalarca devam etti

Muratpaşa'da havalimanı personelini taşıyan midibüs arkadan gelip kamyonete çarptı. Olay yerine ekiplerin sevk edilmesiyle araçlarda sıkışanlar kurtarıldı. Sürücü Türkay Ağıl da araçta sıkışanlardan biriydi. Ağıl kurtarılmayı beklerken dakikalarca telefonla konuşurken görüldü.

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HAVALİMANI PERSONELİNİ TAŞIYORDU

Kaza, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Atilla Karabulut, kasadan kayan malzemeleri düzelttikten sonra kamyonetine bindi. Bu sırada, Türkay Ağıl yönetiminde havalimanı personelini taşıyan midibüs arkadan gelip kamyonete çarptı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, hafif yaralanan havalimanı personeli Kübra Kabak, Şefik Ay, Halime Taç, Soner Sırlı, Fatma Çapar, Esma Akdoğan’ı midibüsten çıkardı.

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Araçlarda sıkışan midibüs sürücüsü Türkay Ağıl ile havalimanı personeli Bülent Akyüz ve kamyonet sürücüsü Atilla Karabulut da itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ağıl'ın, bulunduğu yerde kurtarılmayı beklerken dakikalarca telefonda konuştuğu görüldü.

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"NASIL OLDUĞUNU GÖRMEDİM"

Kaza anında midibüste bulunan Soner Sırlı, "Ben aracın arkasında oturuyordum. Nasıl olduğunu görmedim. Benim durumum hafif ama durumu biraz daha sıkıntılı arkadaşlarım var. Havalimanına gidiyorduk. Midibüste 14 kişi vardık" dedi. Kazada yaralanan 9 kişi, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. 

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Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonet sürücüsü Atilla Karabulut'un, aracı durdurup kasadaki kayan malzemeleri düzelttiği, sonrasında ise midibüsün çarptığı görüldü.

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(DHA)

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