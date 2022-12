Ortalığı karıştıran çalışan! 'Yanlışlıkla' duyurdu, sürprizi bozdu

Her firma, ürünlerine veya hizmetlerine yeni özellikler eklemekte. Bunda tüketici eğilimleri de oldukça etkili. Microsoft da ürünlerine veya hizmetlerine yeni özellikler ekleyen teknoloji devlerinden biri. Ancak The Verge'ün haberinde yer verdiği iddiaya göre, Microsoft'ta kıdemli ürün müdürü olarak çalışan bir kişi, ilginç bir adım atmış gibi görünüyor.

MİCROSOFT'TAN ÖNCE DAVRANARAK ADETA SÜRPRİZİ BOZDU

Habere göre, o Microsoft çalışanı, yanlışlıkla Windows 11'in Not Defteri uygulamasının sekme özelliği kazandığını duyurdu ve firmadan önce davranarak adeta sürprizi bozdu. Twitter'da bir paylaşım yapan çalışan, Not Defteri'nin sekmeli bir sürümünün fotoğrafını yayınlayarak "Windows 11'in Not Defteri'nde artık sekmeler var!" ifadelerini kullandı.

Söz konusu tweet dakikalar sonra silindi. Ancak birkaç meraklı hatayı fark etti. Paylaşılan ekran görüntüsünde ise "Gizli özellikler hakkında konuşmayın veya ekran görüntüsü almayın." uyarısının bulunması da yine dikkatli gözlerden kaçmayan bir diğer detay oldu. Görünüşe göre çalışan bu uyarıyı gözünden kaçırmış.

Bu yeni "sekmeli Not Defteri" uygulamasının ise önümüzdeki dönemde kullanıma sunulacağına inanılıyor.