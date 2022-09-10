Ortalık can pazarına dönüşmüştü! İmamoğlu metrobüs kazasının nedenini açıkladı... Korkunç detaylar: "Her yer kan içerisindeydi, çığlık atarak dışarı çıktık"

Dün akşamki metrobüs kazasının ardından yaralananlar yaşadıklarını anlattı. Metrobüsteki vatandaşlardan Ahmet Azun, "Sağlam birisi kapıyı kırdı, o şekilde çıktık" diye konuştu. Kazanın hemen ardından ortalığın toz duman olduğu görüntüler saniye saniye görüntülendi. Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kazanın sürücünün baygınlık geçirmesi nedeniyle yaşandığını anlattı. İşte korkunç kazadan detaylar...

"GERÇEKTEN ÇOK KORKUNÇTU"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan bazı kazazedeler, yaşadıklarını AA'ya anlattı.

İranlı 47 yaşındaki Kamelia Kaçui, Haramidere'ye alışveriş yapmaya gittiğini ve dönüş yolunda metrobüse bindiğini, kazanın ardından ayağa kalkıp ne olduğunu anlamaya çalıştığını söyledi.

Başını koltuğa çarptığını belirten Kaçui, "Bazı yolcuların yerde olduklarını gördüm. Gerçekten çok korkunçtu. Kafam ve boynum çok ağrıyor." dedi.

Kaza sırasında metrobüste olan 23 yaşındaki İranlı Nejla Sabbagh, kendine geldiğinde herkesin kanlar içinde yattığını gördüğünü aktardı.

Sabbagh, "Korkunç bir görüntüydü gerçekten. Her yer kan içerisindeydi ve o kadar korkunç ki hiçbir şey söyleyemiyorum. O kötü anları hatırladığım an kendimi kötü hissediyorum. Kendimize geldiğimizde çığlık atarak kapıyı kırıp dışarıya çıktık. Ambulansla hastaneye geldim. Tomografi falan çektiler, şu anda kafamda bir şey yok ama diğer test sonuçlarını bekliyoruz." diye konuştu.

"SAĞLAM BİRİSİ KAPIYI KIRDI, O ŞEKİLDE ÇIKTIK"

Kaza sırasında kolu kırılan 48 yaşındaki Ahmet Azun, Topkapı'dan Avcılar'a gittiğini ve metrobüsün ters istikamette seyrettiğini gördüğünü anlattı.

Azun, şunları söyledi:

"En arka koltukta oturuyordum. Sağlam birisi kapıyı kırdı, o şekilde çıktık. Bazıları çekiçle ön tarafta camları kırdı. Ben en arka koltukta oturuyordum, içeriyi çok görmedim diyebilirim. Kalktım kendi imkanlarımla hastaneye gideyim dedim ama gidecek halim yoktu. Ambulansla hastaneye geldim. Şu anda sancım var, başka bir yerimde bir çatlak var. Kolumda da kırık var.”

"BİR HASTANIN DURUMU KRİTİK”

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan 12 yaralıyla ilgili bilgi veren Acil Tıp Uzmanı Doğan Aycan, kazada yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastanelerine getirilen yaralılardan birinin durumunun kritik olduğuna dikkati çeken Aycan, "İç organ yaralanması var. Gerekli müdahaleleri yapıldıktan sonra yoğun bakım ünitemize yatırıldı. 2 hastamız taburcu oldu. Kalan hastalarımızın genel durumları iyi, şu an tetkik sonuçlarını bekliyoruz." dedi.

Acil Tıp Kliniği Uzman Doktoru Betül Çam da kaza bilgisini aldıktan sonra hastanedeki alanları organize ettiklerini belirterek, "Hastalarımızı karşıladık ve gerekli müdahaleleri yapacak ekipmanlarımızı da hazırladık. Hastalarımız gelince ivedilikle hepsinin ilk muayeneleri yapılıp gerekli müdahalelere yönlendirildi." dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavisine devam edilen metrobüs şoförü Mahsun Kibar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İMAMOĞLU: 117'YE YAKIN İNSAN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kazayla ilgili şunları söyledi:

"117'ye yakın insan hastaneye sevk edildi. Bunların birçoğu ayakta tedavi edilmek üzere sevk edildi. Şu an itibaren hastanede 10'un biraz üzerinde hastamızın tedavi edilmek üzere hastanede kaldığını söyleyebilirim. Diğer tamamı evlerine gönderildi. Yaralı sayısı 10 civarında ama bunların da tetkikleri yapılıyor. Ameliyat görünen hastamız şu an için bize ulaşmadı. 2 hastamız ameliyat edildi, bunlardan ikisi de şoförlerimiz. Bir tanesinin durumu çok kritik olarak ele alınmıştı ama daha hafif biçimde çözüme kavuştuğunu ifade etmek isterim" dedi.

"RAHATSIZLANDIĞI BAYILMA GÖRÜNTÜLERİNDEN ORTADA"

İmamoğlu, "Kazanın kayıtlarından ve elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek, kötü oluyorum, ambulans çağırın diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim. Rahatsızlanan şoförümüz 2006 girişli. 2012'den beri metrobüs hattında çalışan şoförümüz. Böyle bir rahatsızlık geçirdiği kendi ses kaydından, feryadından ardından da bayılma görüntülerinden ortada" dedi.

"İHMAL VARSA GEREKLİ İDARİ UYGULAMALAR YAPILACAK"

Ekrem İmamoğlu, "Vatandaşlarımızın tamamının kurumumuza emanet olduğunu, ilk andan itibaren her birisinin sağlığıyla ilgilendiğimizi belirtmek isterim. Ben de vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Geçmiş olsun dileklerimi ve her zaman yanında olduğumuzu ilettim. Bu sabah itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyemizin teftiş kurumlarını hem belediyemizin hem de İETT'nin talimatımla bir soruşturmayı başlattığımızı, eğer bir ihmal var ise bir kusur var ise bu konuda hangi mevkide olursa olsun gerekli idari uygulamaları yapacağımdan da hiç kimsenin, hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ PROPOGANDA YAPILIYOR"

İmamoğlu, "Kazadan çok az bir zaman sonra gencecik çocuklar bir siyasi partinin önlükleri giydiriliyor ve bu siyasi parti önlükleriyle yalan ifadelerle binlerce yaralı var, Ekrem İmamoğlu ismi kullanılarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ismi kullanılarak kötülemeye, iftira atılmaya gayret ediliyor. Arka arkaya dizilmiş otobüslerin içerisine girerek esnada, o yaralıların olduğu kazanın olduğu esnada bir siyasi propaganda yapılıyor" dedi.

"BENİM BİR TANE OTOBÜSÜM YOK, OTOBÜS MİLLETİN"

İmamoğlu, "Bu devletin kurumlarını birbirleriyle yarıştırmayın. Ne AFAD sizin, ne içişleri bakanlığı sizin, ne de büyükşehir belediyesi bizim. Milletin. Kurumlar birbirleriyle yarışır mı? Kurumlar birbirleriyle dayanışma içerisinde olur. Afette birbiriyle haberleşir, koşar, destek alır. Kaldı ki bizim ne itfaiyemiz bizden talimat alıp yangın söndürüyor, ne de afet birimimiz bizden talimat alıp yardıma gidiyor. Görevli olduğu için gidiyor. Bu akıl devlete nasıl yerleşir? Ekrem İmamoğlu'nun otobüsleri kaza yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun otobüsleri diye tweet gördüm. Benim bir tane otobüsüm yok. Otobüs milletin. Ölümcül kazalar bizden önce defalarca oldu. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Bir tane İYİ Partilinin, CHP'linin böyle bir duyurusunu, ilanını, sevinir gibi mesaj attığını hatırlamıyorum" diye konuştu.

ORTALIK TOZ DUMANA KARIŞTI

Öte yandan kazanın hemen ardından oluşan panik çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ortalığın toza dumana karıştığı görülürken, dumanların E-5 karayolunu kapladığı anlar kameraya yansıdı.

(AA-İHA-DHA)

