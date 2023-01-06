WhatsApp Proxy'i duyurdu, merak konusu oldu! "Bağlantıları engellenen veya kesintiye uğrayan kişiler..."

WhatsApp iOS ve Android başta olmak üzere birçok yerde hizmet vermeyi sürdürürken, yeni özellikler de getiriyor. Popüler mesajlaşma uygulaması son olarak WhatsApp'a proxy desteği getirdi. WhatsApp proxy desteğini resmi bir açıklamayla duyurdu. Böylece WhatsApp'a gelen yeni özelliklere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Ancak birçok WhatsApp kullanıcısı, WhatsApp proxy desteğinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. İşte merak konusu olan WhatsApp proxy desteğiyle ilgili ayrıntılar...

WHATSAPP'TAN PROXY DESTEĞİ!

WhatsApp, resmi blogu üzerinden dün yaptığı açıklamada, birçok insanın hâlâ internet kesintileri yüzünden sevdiklerine erişme imkanından mahrum bırakıldığının farkında olduklarını belirterek, bu kişilere yardımcı olmak amacıyla dünya çapında proxy desteği sunmaya başladıklarını açıkladı. WhatsApp'a göre böylece bağlantıları engellenen veya kesintiye uğrayan kişilerin WhatsApp'a erişmeye devam etmesi söz konusu olacak. Bir proxy seçerek, kurulan sunucular üzerinden WhatsApp'a bağlanılabilecek.

WhatsApp'ın iddiasına göre, proxy aracılığıyla WhatsApp'a bağlanmak WhatsApp'ın sağladığı gizlilik ve güvenlik seviyesini azaltmayacak. Kişisel mesajlarınız uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam edecek.

Uygulamanın en son sürümünü kullanan herkes artık ayarlar menüsünden bu seçeneğe erişebilecek.

PROXY NEDİR?

"Vekil sunucu" ya da "ara sunucu" olarak da bilinen Proxy, bağlanmak istediğiniz siteye başka bir kanal kullanarak ulaşmanıza yarayan bir araç olarak niteleniyor. Basitçe anlatmak gerekirse, proxy kullanılarak bir web sitesini erişilmek istendiğinde, o siteye doğrudan değil, bir ara sunucu aracılığıyla erişiliyor.

WhatsApp ise bağlantıları engellenen veya kesintiye uğrayan kişilerin WhatsApp'a erişmeye devam edebilmesi için bu desteği sunuyor.

WHATSAPP’A GELEN PROXY DESTEĞİ NASIL KULLANILIR?

Android’de proxy’ye bağlanma

WhatsApp’ın en güncel sürümünü kullandığınıza emin olun.

Sohbetler sekmesinde Diğer seçenekler > Ayarlar’a dokunun.

Depolama ve Veriler > Proxy’ye dokunun.

Proxy kullan’a dokunun.

‘Proxy kullan’ bölümünü aktif hale getirdikten sonra kullanacak bir proxy bulun.

Proxy ayarla’ya dokunup bulduğunuz proxy adresini girin.

Kaydet’e dokunun.

Bağlantı başarıyla kurulursa bir onay işareti gösterilir.

iPhone’da proxy’ye bağlanma

WhatsApp’ın en güncel sürümünü kullandığınıza emin olun.

WhatsApp’ta Ayarlar’a gidin.

Saklama Alanı ve Veriler > Proxy’ye dokunun.

Proxy kullan’a dokunun.

‘Proxy kullan’ bölümünü aktif hale getirdikten sonra kullanacak bir proxy bulun.

Bulduğunuz proxy adresini girin ve bağlanmak için Kaydet’e dokunun.

Bağlantı başarıyla kurulursa bir onay işareti gösterilir.

WhatsApp, Proxy kullanılarak WhatsApp’a erişmekle ilgili "Proxy kullandığınız halde hâlâ WhatsApp mesajı gönderemiyor veya alamıyorsanız kullandığınız proxy engellenmiş olabilir. Üzerine uzun basarak engellenmiş proxy’yi silebilir, ardından tekrar denemek için yeni bir proxy adresi girebilirsiniz." diyor.

WhatsApp'ın son bir notu da var. Şirket, "Üçüncü taraf proxy kullandığınızda IP adresiniz proxy sağlayıcısıyla paylaşılır. Üçüncü taraf proxy’ler WhatsApp tarafından sağlanmamaktadır." uyarısında bulunuyor.

