HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp Proxy'i duyurdu, merak konusu oldu! "Bağlantıları engellenen veya kesintiye uğrayan kişiler..."

WhatsApp Proxy'i duyurdu, merak konusu oldu! "Bağlantıları engellenen veya kesintiye uğrayan kişiler..."

06.01.2023 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp'a gelen özelliklere bir yenisi daha eklendi. WhatsApp, proxy desteği sunmaya başladıklarını açıkladı. WhatsApp'ın proxy desteği kullanıcılar arasında merak konusu oldu. Birçok WhatsApp kullanıcısı, WhatsApp'ın proxy desteğinin ne anlama geldiğini merak etti. Şirkete göre, WhatsApp proxy desteği sunarak bağlantıları engellenen veya kesintiye uğrayan kişilerin WhatsApp'a erişmesine devam edebilmesini sağlayacak.

WhatsApp Proxy'i duyurdu, merak konusu oldu! "Bağlantıları engellenen veya kesintiye uğrayan kişiler..."

WhatsApp iOS ve Android başta olmak üzere birçok yerde hizmet vermeyi sürdürürken, yeni özellikler de getiriyor. Popüler mesajlaşma uygulaması son olarak WhatsApp'a proxy desteği getirdi. WhatsApp proxy desteğini resmi bir açıklamayla duyurdu. Böylece WhatsApp'a gelen yeni özelliklere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Ancak birçok WhatsApp kullanıcısı, WhatsApp proxy desteğinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. İşte merak konusu olan WhatsApp proxy desteğiyle ilgili ayrıntılar...

WHATSAPP'TAN PROXY DESTEĞİ!

WhatsApp, resmi blogu üzerinden dün yaptığı açıklamada, birçok insanın hâlâ internet kesintileri yüzünden sevdiklerine erişme imkanından mahrum bırakıldığının farkında olduklarını belirterek, bu kişilere yardımcı olmak amacıyla dünya çapında proxy desteği sunmaya başladıklarını açıkladı. WhatsApp'a göre böylece bağlantıları engellenen veya kesintiye uğrayan kişilerin WhatsApp'a erişmeye devam etmesi söz konusu olacak. Bir proxy seçerek, kurulan sunucular üzerinden WhatsApp'a bağlanılabilecek.

WhatsApp'ın iddiasına göre, proxy aracılığıyla WhatsApp'a bağlanmak WhatsApp'ın sağladığı gizlilik ve güvenlik seviyesini azaltmayacak. Kişisel mesajlarınız uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam edecek.

WhatsApp duyurdu! O yanlışlığın telafisi olacak WhatsApp duyurdu! O yanlışlığın telafisi olacak

Uygulamanın en son sürümünü kullanan herkes artık ayarlar menüsünden bu seçeneğe erişebilecek.

Whatsapp2

PROXY NEDİR?

"Vekil sunucu" ya da "ara sunucu" olarak da bilinen Proxy, bağlanmak istediğiniz siteye başka bir kanal kullanarak ulaşmanıza yarayan bir araç olarak niteleniyor. Basitçe anlatmak gerekirse, proxy kullanılarak bir web sitesini erişilmek istendiğinde, o siteye doğrudan değil, bir ara sunucu aracılığıyla erişiliyor.

WhatsApp ise bağlantıları engellenen veya kesintiye uğrayan kişilerin WhatsApp'a erişmeye devam edebilmesi için bu desteği sunuyor.

WHATSAPP’A GELEN PROXY DESTEĞİ NASIL KULLANILIR?

Android’de proxy’ye bağlanma

  • WhatsApp’ın en güncel sürümünü kullandığınıza emin olun.
  • Sohbetler sekmesinde Diğer seçenekler > Ayarlar’a dokunun.
  • Depolama ve Veriler > Proxy’ye dokunun.
  • Proxy kullan’a dokunun.
  • ‘Proxy kullan’ bölümünü aktif hale getirdikten sonra kullanacak bir proxy bulun.
  • Proxy ayarla’ya dokunup bulduğunuz proxy adresini girin.
  • Kaydet’e dokunun.
  • Bağlantı başarıyla kurulursa bir onay işareti gösterilir.

iPhone’da proxy’ye bağlanma

  • WhatsApp’ın en güncel sürümünü kullandığınıza emin olun.
  • WhatsApp’ta Ayarlar’a gidin.
  • Saklama Alanı ve Veriler > Proxy’ye dokunun.
  • Proxy kullan’a dokunun.
  • ‘Proxy kullan’ bölümünü aktif hale getirdikten sonra kullanacak bir proxy bulun.
  • Bulduğunuz proxy adresini girin ve bağlanmak için Kaydet’e dokunun.
  • Bağlantı başarıyla kurulursa bir onay işareti gösterilir.

WhatsApp, Proxy kullanılarak WhatsApp’a erişmekle ilgili "Proxy kullandığınız halde hâlâ WhatsApp mesajı gönderemiyor veya alamıyorsanız kullandığınız proxy engellenmiş olabilir. Üzerine uzun basarak engellenmiş proxy’yi silebilir, ardından tekrar denemek için yeni bir proxy adresi girebilirsiniz." diyor.

WhatsApp'ın son bir notu da var. Şirket, "Üçüncü taraf proxy kullandığınızda IP adresiniz proxy sağlayıcısıyla paylaşılır. Üçüncü taraf proxy’ler WhatsApp tarafından sağlanmamaktadır." uyarısında bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! İşte "bebek ağlaması tercümanı"Bu da oldu! İşte "bebek ağlaması tercümanı"
Bakanlık duyurdu! Mal varlıklarına el konulduBakanlık duyurdu! Mal varlıklarına el konuldu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' videosu!Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' videosu!
Anahtar Kelimeler:
whatsapp proxy

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyor

Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyor

Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu! Faiz oranları ve vade sürelerini tek tek açıkladı

Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu! Faiz oranları ve vade sürelerini tek tek açıkladı

Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'

Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.