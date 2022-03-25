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Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

25.03.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baş ağrısı, toplumun %90'ında görülen yaygın bir şikayettir. Primer baş ağrıları arasında yer alan migren, herhangi bir yaş döneminde başlayabilen ve ilerleyen yaşlarda sıklığı azalan, sürekli ya da tekrarlama eğilimindeki bir baş ağrısı türüdür. Her 20 erkekten birinde ve her 5 kadından birinde görülebilen migren, insanların iş gücünü kısıtlayan hastalıklar listesinde 2. sırada yer alır.

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Migren çocukluk çağı başlangıçlı olabilse de çoğunlukla ergenlik döneminde başlar. 35-39 yaş aralığından itibaren migrenin görülme sıklığında bir azalma meydana gelir. Migren postmenopozal (menopoz sonrası) dönemde bulunan kadınlarda da daha az sıklıkla ortaya çıkar.

AÇLIK VE UYKUSUZLUK MİGRENİ TETİKLER

Migren açlık ve uykusuzluk ile artan baş ağrısı ataklarıdır. Migren ve epilepsi hastalıkları kronik ve takipli tedavi gerektiren hastalıklardır. Uykusuzluk ve açlık her iki hastalığın da ataklarını provoke edebilir. Ataklar sık değil ise, takip eden doktorunun gözetiminde bazı zorlayıcı şartlara karar verilmelidir.

ORUÇ MİGREN ATAKLARINI TETİKLER Mİ?

Oruç tutmak, hamile kalmak gibi metabolizmayı zorlayacak durumlarda dikkatli olmak gerekir. Doktoru ile sürekli takipte olan migren ve epilepsi hastaları uzun zamandır atak geçirmiyorlarsa ve çoklu ilaç kullanımı yoksa, son durum değerlendirmesi ile karar verilmelidir. Bol sıvı alınmalı. İlk günlerde sürekli doktoruna bilgi aktararak, durum güncellemesi yapılmalı. Herhangi bir şüpheli ve kontrol dışı durumda aç kalma gelecek yıla ertelenmelidir.

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MİGREN KRİZİ NE KADAR SÜRER?

Kişinin hissettiği ağrı ve sonrasındaki bulantı, halsizlik, duygusal değişimler, saçlı deride yanma gibi eşlik eden belirtiler; 4 ila 72 saat kadar sürebilir. Ancak nadiren bazı hastalarda kriz bir haftayı geçebilir. O zaman bu duruma ‘uzamış migren krizi’ ya da ‘migren fırtınası’ denir ki, tedavisi cidden zorlu bir süreçtir.

MİGREN NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Migren, iki aşamada izlenir. Birincisi, atak tedavisi. İkincisi, ortalama altı ay süre ile hastanın her gün alması gereken ilaçlarla yapılan koruma tedavisi. Tedavi seçeneklerinde anti-epileptik, anti-depresanlar bulunmaktadır. İleri tedavi seçeneklerinde ise botulinum toksini ve migren aşısı (migren iğnesi) yer almaktadır.


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