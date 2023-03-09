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Oruçluyken adet olunca ne yapılır? Oruçluyken regl olmak orucu bozar mı?

09.03.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adet, regl olmanın orucu bozup bozmayacağı, Ramazan ayına kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere sakız çiğnemek, yemek yemek, su içmek gibi durumlar orucu bozuyor. Oruçlu kişi orucunu bilerek bozarsa kaza orucu tutarak telafi edebiliyor. Peki oruçluyken adet olunca ne yapılır? Oruçluyken regl olmak orucu bozar mı? İşte detaylar...

Oruçluyken adet olunca ne yapılır? Oruçluyken regl olmak orucu bozar mı?

Ramazan ayı 23 Mart itibarıyla başlıyor. İslam aleminin ibadet ve dua ile geçireceği bu hayırlı ayda, kadınların regl olmasının orucu bozup bozmayacağı araştırılmaya başlandı. Adet olan bir kadın oruç tutmamalıdır. Peki oruçluyken adet olunca ne yapılır? Oruçluyken regl olmak orucu bozar mı? İşte detaylar...

ORUÇLUYKEN ADET OLUNCA NE YAPILIR?

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.
Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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