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Oruçluyken öpüşmek orucu bozar mı? Ramazan'da sevgiliyle öpüşmek orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!

02.04.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oruçluyken öpüşmek orucu bozar mı? Ramazan ayının gelmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. 2 Mayıs Pazartesi akşamı sona erecek. Peki bu süre zarfında oruçluyken öpüşmek orucu bozar mı? Ramazan'da sevgiliyle öpüşmek orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Oruçluyken öpüşmek orucu bozar mı? Ramazan'da sevgiliyle öpüşmek orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!

Oruçluyken öpüşmek orucu bozar mı? Ramazan ayı sebebiyle günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Manevi huzurun yaşanacağı Ramazan ayı için birçok vatandaş ibadetlerini doğru ve eksiksiz yerine getirmek istiyor. Bu kapsamda Oruçluyken öpüşmek orucu bozar mı? Ramazan'da sevgiliyle öpüşmek orucu bozar mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

ORUÇLUYKEN ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?

Eşini yolcu eden kişinin onun yanağını öpmesinde sakınca yoktur. HZ. Muhammed'in (S.A.V) bu duruma müsaade ettiği biliniyor. Fakat bu konuda dikkat edilmesi gereken husus aşırıya gidilmemesidir. Sadece öpmek ile oruç bozulmaz.

RAMAZAN'DA SEVGİLİYLE ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan'da oruçlu olan bir kişinin sevgilisiyle öpüşmesi halinde bedenin tegaddîsi (gıdalanması ve beslenmesi) veya telezzüzü (zevk ve lezzet alması) durumunun varlığı söz konusu olacaktır. Bu durumda bozulan oruç için kazâ ile birlikte 61 gün keffâret orucu tutulmalıdır.

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Sahur ve oruç açma saatleri şehirlere ve günlere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesinden saat bilgisini öğrenebilecek.

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

ramaza

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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