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  4. Osmaniye’de kanat açıklığı 16 santimetre olan tavus kelebeği bulundu

Osmaniye’de kanat açıklığı 16 santimetre olan tavus kelebeği bulundu

23.04.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Beden Eğitimi Öğretmeni Yalçın Yanık (45), dünyanın en güzel kelebek türleri arasında gösterilen ve kanat açıklığı 16 santimetre olan ‘tavus kelebeği’ buldu.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Cemal Paşa Mahallesi’ndeki Cevdetapaşa Ortaokulu'nda görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Yalçın Yanık, okul bahçesinde dolaşırken çiçeklerin üzerinde boyutuyla dikkat çeken bir kelebek buldu.

KANAT AÇIKLIĞI 16 SANTİMETRE

Kanat açıklığı 16 santimetre olan kelebek hakkında araştırma yapan Yanık, dünyanın en güzel kelebek türleri arasında gösterilen tavus kelebeği olduğunu öğrendi.

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Kelebeğin güzelliğine hayran kaldığını belirten Yanık, "Okul bahçesinde bulduğumuz tavus kelebeği, dünyanın en güzel 6 kelebeği arasında yer alıyor. Kanat açıklığı ile ölçtüğümüzde 16 santimetre büyüklüğünde. Şu ana kadar bunların en büyüğü 17 santimetre uzunluğundadır. Bölgede nadir olarak görülen bir canlı. İlk defa gördüm ve çok mutlu oldum. Kelebeğimizi incitmeden inceledikten sonra tekrar doğaya bırakacağız. Bu kadar büyük bir kelebeği ilk defa gördüm ve çok şaşırdım" diye konuştu.

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Yanık, kelebeği görenlerin de çok şaşırdığını belirterek, "Kelebeği görenler hem büyüklüğüne hem de kanatlarındaki renk ve desenlere hayran kalıyor. Böyle nadide bir güzelliği görebilmek benim için bir şans" ifadelerini kullandı.

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(DHA)


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Osmaniye
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