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  4. Osmaniye'deki yangın 3 gündür sürüyor! Havadan yoğun müdahale başladı

Osmaniye'deki yangın 3 gündür sürüyor! Havadan yoğun müdahale başladı

25.10.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de çıkan yangın 3 gündür sürüyor. Sarp arazi nedeniyle karadan çalışmanın yapılamadığı yangına, havadan helikopterler ile müdahale ediliyor. Dün akşam ara verilen havadan müdahaleye, sabah erken saatlerde yeniden başlandı.

Osmaniye'deki yangın 3 gündür sürüyor! Havadan yoğun müdahale başladı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Amanos Dağı'nın eteğindeki Yeşildere köyü Ağlar mevkisindeki sarp arazide, 23 Ekim'de saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve arazöz sevk edildi. Sarp arazi nedeniyle karadan çalışmanın yapılamadığı yangına, havadan helikopterler ile müdahale ediliyor.

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Alevlerin alt bölgelere sıçramaması için arazöz ve iş makineleri ile tedbirler de alındı. Dün akşam ara verilen havadan müdahaleye, sabah erken saatlerde yeniden başlandı. 3'üncü gününe giren yangın, 10 hektarlık alanda etkisini sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

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yangın Osmaniye

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