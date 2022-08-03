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ÖSYM Başkanı Halis Aygün kimdir, nereli ve kaç yaşında? Halis Aygün neden görevden alındı?

03.08.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların ardından yaşanan gelişme sebebiyle merak edildi. Birçok kişi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından internette araştırma yapmaya başladı. Peki Halis Aygün kimdir? Halis Aygün neden görevden alındı? Ayrıntılar haberimizde...

ÖSYM Başkanı Halis Aygün kimdir, nereli ve kaç yaşında? Halis Aygün neden görevden alındı?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 3 Ağustos 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’nin 3 Temmuz 2022 Çarşamba günkü sayısında yayımlanan kararla, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. Konuya ilişkin ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Halis Aygün kimdir? Halis Aygün neden görevden alındı? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

HALİS AYGÜN KİMDİR?

Halis Aygün, 1968 yılında Giresun'da dünyaya geldi.

Halis Aygün 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında KTÜ, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.

2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanı olarak göreve getirilmişti. 3 Ağustos Resmi Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre; Halis Aygün görevden alındı.

NE OLMUŞTU?

resmi

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili benzer soru iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyada birçok kullanıcı, soruların sınavdan önce bir yayınevi tarafından yayımlandığını iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermişti.

KPSS SORULARI İLE İLGİLİ ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Gündüz saatlerinde ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavın güvenli biçimde gerçekleştirildiğine değinilerek "İddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır" denilmişti.

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