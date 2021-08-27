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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili açıklama

27.08.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız." açıklamasını yaptı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili açıklama

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, üniversite adaylarının merakla beklediği 2021-YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Aygün sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.


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ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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