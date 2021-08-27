ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili açıklama

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, üniversite adaylarının merakla beklediği 2021-YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Prof. Dr. Aygün sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
Sevgili gençler,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 27, 2021
biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.
2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor.
Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız.
Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.#ykstercih2021
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