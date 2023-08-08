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Otobüste infial yaratan görüntüler: Pet şişeye idrarını yaptı, kaptan aracı durdurup yaka paça indirdi

08.08.2023 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir otobüste yolculardan biri pet şişeye idrarını yapınca diğer yolcular çılgına döndü. Otobüste bir anda sesler yükseldi, yolcular "Atın şunu, bu ne rezillik" diyerek tepki gösterdi. Otobüsü durduran şoför, yabancı uyruklu olduğu belirtilen yolcuyla yanındaki kişiyi yaka paça otobüsten indirdi.

İstanbul'da kaydedildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken infial de yarattı. Yolcuların bağrış çağırışları üzerine kaptanın aracı durdurup o yolcuları otobüsten attığı anlar dikkat çekti.

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"BU NASIL REZİLLİK YA!"

Yabancı uyruklu şahıs, yolcu otobüsü seyir halindeyken yerinden kalkıp pet şişeye idrarını yaptı. Bunun üzerine otobüste kadınıyla erkeğiyle diğer yolcular durumu sert tepkiyle karşıladı. Otobüsteki bir kadın yolcu "Bu nasıl rezillik ya! Hayret bir şey. Burada çocuk var, bayanlar var" diyerek çıkıştı.

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"ATIN ŞUNU"

Erkek yolculardan birinin ise "Atın ağabey şunu. Ne pislik bu ya" dediği duyuldu.

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ŞOFÖR ARACI DURDURUP ARKAYA GELDİ

Otobüsün karıştığı anlarda yolcuların isyanını duyan kaptan aracı durdurdu ve yerinden kalkarak yolcuların bulunduğu kısma geldi.

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Yolculardan birinin, pet şişeye idrarını yapan yabancı uyruklu kişiyi işaret etmesi üzerine şoför iki yolcuyu araçtan yaka paça indirdi.

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