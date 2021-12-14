Kocaeli'de otobüste korku dolu anlar! Şoför, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Olay, İzmit Doğu Kışla-Erenler seferini yapan belediye otobüsü içerisinde meydana geldi.

BİR ANDA FENALAŞTI

Belediye otobüsü seyir halindeyken bir kadın yolcu aniden fenalaştı. Durumu fark eden diğer yolcular kadının yardımına koşarken, otobüsün şoförü ise güzergahını değiştirerek aracı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Şoför, daha sonra sürücü koltuğundan inerek kadını hastaneye yetiştirdi.

OLAY ANI OTOBÜS KAMERASINDA

Yaşanan olay otobüs içerisinde bulunan kameraya da yansıdı. Görüntülerde kadının biranda fenalaştığı ve diğer yolcuların yardıma gelmesi ile birlikte şoförün güzergahını değiştirerek hastaneye gittiği görüldü. Görüntünün devamında ise şoförün araçtan inerek fenalaşan kadını tekerlekli sandalye yardımı ile hastaneye götürmesi yer aldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, diğer yolcular ise rahat bir nefes aldı.

(İHA)

