HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Otomobil iş yerine daldı! Faciaya ramak kaldı

Otomobil iş yerine daldı! Faciaya ramak kaldı

27.06.2024 16:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, konteyner iş yerine daldı.

Otomobil iş yerine daldı! Faciaya ramak kaldı

Olay, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi Kuzey Çevre Yolu mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki otomobile, daha sonra yol kenarında bulunan konteyner iş yerine daldı.

FACİAYA RAMAK KALDI

İş yerinin içerisinde kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ise yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsüne ilk müdahale olay yerine yapıldı. İş yerinde ise büyük maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Torpil iddiaları olay olmuştu! Bakanlık'tan açıklama geldiTorpil iddiaları olay olmuştu! Bakanlık'tan açıklama geldi
Bir Seçil Erzan vakası daha: Dolandırılan arasında Karşıyaka Spor Kulübü yöneticileri de varBir Seçil Erzan vakası daha: Dolandırılan arasında Karşıyaka Spor Kulübü yöneticileri de var
Ayşe Ateş o mesajlara isyan etti! "Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum"Ayşe Ateş o mesajlara isyan etti! "Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum"
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Otomobil
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayındaki itiraf ağızları açık bıraktı... 'Karım her gece...'

Canlı yayındaki itiraf ağızları açık bıraktı... 'Karım her gece...'

Kargocu tarafından soyulduğunu iddia etmişti: Senaryosu herkesi şaşkına çevirdi!

Kargocu tarafından soyulduğunu iddia etmişti: Senaryosu herkesi şaşkına çevirdi!

Ayşe Ateş o mesajlara isyan etti! "Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum"

Ayşe Ateş o mesajlara isyan etti! "Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum"

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde mide bulandıran görüntü!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde mide bulandıran görüntü!

Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti! Yeni yol haritasını açıkladı

Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti! Yeni yol haritasını açıkladı

Bir Seçil Erzan vakası daha: Dolandırılan arasında Karşıyaka Spor Kulübü yöneticileri de var

Bir Seçil Erzan vakası daha: Dolandırılan arasında Karşıyaka Spor Kulübü yöneticileri de var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.