Otomobil iş yerine daldı! Faciaya ramak kaldı

Olay, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi Kuzey Çevre Yolu mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki otomobile, daha sonra yol kenarında bulunan konteyner iş yerine daldı.

FACİAYA RAMAK KALDI

İş yerinin içerisinde kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ise yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsüne ilk müdahale olay yerine yapıldı. İş yerinde ise büyük maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





