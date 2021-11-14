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  4. Otomobillerle takas ediliyor! Bisikletlerin fiyatı son 5 yılda 10 kat arttı

Otomobillerle takas ediliyor! Bisikletlerin fiyatı son 5 yılda 10 kat arttı

14.11.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda büyük ilgi gören bisiklet sporu, bisiklet fiyatlarının artmasına sebep oldu. İnternet sitelerinde ikinci el bisikletler 120 bin liraya satılıyor.

Bisikletler son yıllarda büyük rağbet görmeye başladı. Toplumun her kesiminden vatandaşlar bisikletle yolculuk yapmaya başladı. Büyük rağbet gören bisikletler fiyatların artmasına sebep oldu. Döviz kurunun da etkisi olan bu artış son 5 yılda 10 kat artış gösterdi. İnternet sitelerinde ikinci el bisikletler 120 bin liraya satışa çıkarıldı. Vatandaşlar fiyatı yüksek olan bisikletleri otomobilleriyle takas ederek alıyor.

"KALİTELİ BİSİKLETİN SIFIRI 150 BİN TL'DEN SATILIYOR"

Bisiklet fiyatlarının son 5 yılda 10 kat artığını ifade eden Velo16 Bisiklet Kulübü Başkanı Mehmet Doğan, "Pandeminin de etkisiyle insanlar toplu taşımayla bir yerlere gitmek yerine bisiklete yöneldi. Bisiklet sektörü gelişiyor. Bu da fiyatların artmasına sebep oluyor. Çoğu kişi bisikleti çocuk oyuncağı olarak görüyor. Kaliteli bisikletlerde karbon malzeme kullanılıyor, bu da fiyatları inanılmaz arttırıyor. Kaliteli bisikletlerin sıfırı 150 bin liradan satılırken, bu bisikletlerin ikinci eli 120 bin liradan internet sitelerinde satışa çıkıyor. Benim otomobilini bisikletiyle kafa kafaya takas eden çok sayıda arkadaşım var. Bu, bisiklet camiasında çok normal karşılanıyor. Bu yüksek fiyatlı bisikletleri alacaklar olanlar nakit yerine takası tercih ediyor. Nakit para çıkartıp vermek çok zor geliyor. Bisikletlerde 5 yılda 10 kat artış gözlemledik" dedi.

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Kaynak: İHA

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