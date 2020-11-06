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Ovit Dağı'na kar yağdı! Vatandaşlar kar topu oynadı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2020 17:01 | Son Güncelleme

Güneyde yazdan kalma günler yaşanırken Doğu Karadeniz beyaz örtüyle kaplandı. Soğuk havayla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışının sürdüğü Rize'deki Ovit Dağı, karı özleyenlerin adresi oldu. Zaman zaman tipi görülen bölgede vatandaşlar kar topu oynadı.

Karadeniz’de sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde, yüksek kesimler ve yaylarda kar yağışı etkili oluyor. Sıcak geçen günlerin ardından havaların soğuduğu bölgede yüksek rakımlı yaylalar, yağan karla beyaz örtüyle kaplanıyor. Rize'nin 2 bin 640 rakımlı Ovit Yaylası da yağan karla beyaza büründü. Yaylada kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Yer yer tipinin etkili olduğu yaylaya gelenler, soğuğa ve tipiye aldırış etmeden kar topu oynayarak anın keyfini çıkarıyor.

KAR TOPU OYNADILAR

Kar topu oymamak ve fotoğraf çektirmek için Ovit Dağı'na geldiklerini söyleyen Yusuf İspirli, "Kar topu oynadık ve çok eğlendik. Geçen hafta hava çok güzeldi. Birden soğudu ve artık yükseklerde kar görüyoruz. Bide bunu eğlenceye dönüştürmek istedik" diye konuştu.

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'SOĞUK AMA ÇOK EĞLENDİK'

Berat İspirli de, "Sabah karın yağdığını öğrenince arkadaşlarla toplanıp ‘tur yapalım ‘dedik. Yol bizi Ovit’e getirdi. Bir yanda tipiye dönüşen kar yağışı var, bir yanda soğuk ama yine de eğlendik” dedi.

DHA

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