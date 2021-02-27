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Oyun hamuruyla ilgili şikayetler arttı! 'Çocuğumun eline bulaşan boya günlerdir çıkmadı'

27.02.2021 16:03 | Son Güncelleme:
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Oyun hamuruyla ilgili şikayetler arttı! 'Çocuğumun eline bulaşan boya günlerdir çıkmadı'

Çocukların ince motor gelişimi için sıkça kullanılan renk renk oyun hamurları tehlike saçıyor. İçerisinde bulunan kimyasallar nedeniyle astımdan, alerjiye kadar pek çok hastalığa davetiye çıkaran oyun hamurlarına karşı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, "Yiyeceğimiz ne kadar sağlıklı, kaliteli olmak durumundaysa çocuklarımıza aldığımız oyuncaklar, giysiler, oyun hamurları da kaliteli olmak durumunda" uyarısında bulundu.

Çocukların hem eğlenmesi hem de yaratıcılıklarını geliştirmesi için aileler tarafından tercih edilen oyun hamurları içerdiği kimyasallar nedeniyle pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Bir sosyal medya kullanıcısının iddiasına göre zincir marketten alınan oyun hamuruyla oynayan çocuğunun eline boya bulaştığı ve günlerce çıkmadığı belirtildi. Benzer şikayetler birçok aileden de iletildi. Sosyal medyada çok sayıda kişinin tepki gösterdiği durum sonrasında uzmanlar da oyun hamurlarına karşı uyarılarda bulundu.

TAHRİŞ, ALERJİ, ASTIM...

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, oyun hamurlarının çeşitli kimyasallar barındırdığını ve ailelerin 'CE' belgesi bulunmayan ürünleri satın almaması uyarısında bulundu. Doç. Dr. Barut, "Uygun koşullarda yapılmayan, içinde ne olduğunu bilmediğimiz ürünler piyasada var. Eskiden daha çoktu ama giderek azalmaya başladı. Bu konuda aileler CE belgesi olmayan herhangi bir ürün almamalılar. Bu altın kuralımız. Bununla birlikte güvendiğimiz bir markette de satılan ürünü aldığımızda da çocuklarımızda bu tür reaksiyonlar görebiliyoruz. İçerisinde çeşitli kimyasallar var. En başta görülen zararlar deriyi boyaması, koku oluşturması, tahriş etmesi ve alerji yapması. Bunlar kısa vadede gördüğümüz zararları. Uzun vadede ne yaptığını bilmiyoruz. Belki kansorejendir bunlar. İçinde bulunan boyar maddeler çeşitli kimyasallar barındırıyor" dedi.

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"ALERJİKTİR, GEÇER DİYE DÜŞÜNÜLÜYOR FAKAT GEÇMİYOR"

"Bazı çocuklarda bu durum çok ciddi düzeye çıkıyor, bulgu gösteriyor, bazı çocuklarda da çok bulgu olmuyor alerjiktir, geçer diye düşünülüyor fakat geçmiyor. Bu açıdan çok dikkatli olunmalı" uyarısında bulunan Doç. Dr. Barut, "Yiyecek kadar önemli bir şey. Yiyeceğimiz ne kadar sağlıklı, kaliteli olmak durumundaysa çocuklarımıza aldığımız oyuncaklar, giysiler, oyun hamurları da kaliteli olmak durumunda. Görünen etkilerinin yanı sıra uzun vadede ortaya çıkacak etkiler var. Kimyasallara bağlı olarak astım, çeşitli nörolojik problemler olabilir" ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN KİMYASAL MADDELERDEN OLUŞAN BİR BİLEŞİM"

Kimya Yüksek Mühendisi Serkan Küçük de oyun hamuru üreticisi firmaların etikette içerisinde bulunan kimyasallara yer verilmesi ve çocukların uzun süre oyun hamurları ile oynamaması gerektiğinin altını çizerek, "Oyun hamuru, kimyasal oyuncak sınıfına giren bir oyuncak türü. Kimyasal oyuncaklara yönelik ilk madde, 'kullanan kişinin hiçbir şart altında sağlık açısından ve güvenlik açısından riske atılamaz, sorun oluşturamaz' diyor. Dolayısıyla kimyasal oyuncakların kullanıldıkları süre boyunca sağlık açısından hiçbir risk oluşturmaması gerekiyor. Firmalar konuyu ya etiketinde, ambalajında ya da kullanma talimatında belirtecek. Nasıl kullanılacağı, sağlık açısından bir risk oluşturursa neler yapılacağı, nasıl saklanacağı ve ne kadar süre kullanılacağı kullanma talimatında belirtilmek zorunda. Oyun hamurlarında da pek çok maddede olduğu gibi kimyasal kullanılıyor. Burada kimyasalın tek başına sağlık açısından zararlılığının yanı sıra hangi dozda kullanılması gerektiği belirlenmiş. Bu dozların aşılmaması lazım. Bunlara renk vermesi için kullanılan boyalar ve şekil alması için wax esaslı, başka bazlarda yağlar var. Dolayısıyla oyun hamuru dediğimiz şey tamamen kimyasal maddelerden oluşan bir bileşim" dedi.

(DHA)

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