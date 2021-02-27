Oyun hamuruyla ilgili şikayetler arttı! 'Çocuğumun eline bulaşan boya günlerdir çıkmadı'

Çocukların hem eğlenmesi hem de yaratıcılıklarını geliştirmesi için aileler tarafından tercih edilen oyun hamurları içerdiği kimyasallar nedeniyle pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Bir sosyal medya kullanıcısının iddiasına göre zincir marketten alınan oyun hamuruyla oynayan çocuğunun eline boya bulaştığı ve günlerce çıkmadığı belirtildi. Benzer şikayetler birçok aileden de iletildi. Sosyal medyada çok sayıda kişinin tepki gösterdiği durum sonrasında uzmanlar da oyun hamurlarına karşı uyarılarda bulundu.

TAHRİŞ, ALERJİ, ASTIM...

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, oyun hamurlarının çeşitli kimyasallar barındırdığını ve ailelerin 'CE' belgesi bulunmayan ürünleri satın almaması uyarısında bulundu. Doç. Dr. Barut, "Uygun koşullarda yapılmayan, içinde ne olduğunu bilmediğimiz ürünler piyasada var. Eskiden daha çoktu ama giderek azalmaya başladı. Bu konuda aileler CE belgesi olmayan herhangi bir ürün almamalılar. Bu altın kuralımız. Bununla birlikte güvendiğimiz bir markette de satılan ürünü aldığımızda da çocuklarımızda bu tür reaksiyonlar görebiliyoruz. İçerisinde çeşitli kimyasallar var. En başta görülen zararlar deriyi boyaması, koku oluşturması, tahriş etmesi ve alerji yapması. Bunlar kısa vadede gördüğümüz zararları. Uzun vadede ne yaptığını bilmiyoruz. Belki kansorejendir bunlar. İçinde bulunan boyar maddeler çeşitli kimyasallar barındırıyor" dedi.