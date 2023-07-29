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Oyunculuk ajansında cinsel taciz! ‘Düzgün oyna yoksa öperim’

29.07.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da bir oyunculuk ajansında yaşanan taciz olayı akıllara durgun verdi. Oyunculuk eğitimi veren bir kuruma başvuran 19 yaşındaki G.S., şirketin ortağı olan ve aynı zamanda şirkette yapımcı-yönetmen olarak eğitim veren 57 yaşındaki M.Y'nin cinsel istismarına maruz kaldı. Olayın detayları ise şoke etti. Suçlamaları reddeden M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oyunculuk ajansında cinsel taciz! ‘Düzgün oyna yoksa öperim’

İstanbul'da oyunculuk eğitimi için bir ajansa başvuran G.S., yapımcı yönetmen olarak eğitim veren M.Y.'nin (57) cinsel istismarına maruz kaldı. Yönetmen M.Y., 10 yıl hapse mahkûm edildi.

Olay 18 Nisan 2022 tarihinde meydana geldi. O dönem henüz 18 yaşına girmemiş olan, G.S., Şişli'de bulunan bir oyunculuk ajansına annesiyle birlikte giderek eğitim almak için başvuruda bulundu.

Sabah gazetesinin haberine göre genç kız şirket sahibiyle görüşmesinin ardından şirkette yapımcı, yönetmen olarak bulunan ve oyunculuk eğitimi veren M. Y. (57) ile görüştü. Çeşitli korku filmlerinde yönetmenlik de yapan M.Y, genç kızın telefon numarasına mesaj atarak yanına gelmesini, kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Okuldan çıkan G.S., şirkette M. Y'nin odasına geldi. M. Y, genç kıza nefes alma eğitimi vereceğini söyleyerek vücuduna dokunmaya başladı.

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BOYNUNDAN VE YANAKLARINDAN ÖPTÜ

Genç kız ifadesinde yönetmenin ayrıca, "Düzgün oyna yoksa öperim" dediğini, kendisine sarılmasını istediğini iddia etti. Genç kız, eğitmenin davranışlarından rahatsız olsa da bir şey söyleyemedi. Daha sonra G.S.'ye sarılan yönetmen zorla boynundan ve yanaklarından öpmeye başladı.

Bu sırada annesinin araması üzerine olay yerinden uzaklaşan G.S. yaşadıklarını annesine anlattı. Ailenin skandal olayı öğrenmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SUÇLAMAYI REDDETTİ! ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Şüpheli olarak karakola götürülen M. Y. ifadesinde nefes egzersizi yaptığını sadece diyafram bölgesini parmağıyla işaret ettiğini üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca cinsel istismar suçundan iddianame düzenlendi.
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan M.Y, 12 yıldır eğitmenlik yaptığını çeşitli dizi ve filmlerde görev aldığını böyle bir eylemde bulunmadığını iddia etti. Mahkeme, Metin Y'nin üzerine atılı suçu işlediğini belirterek 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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