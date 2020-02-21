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Ozan Ceyhun Avusturya Büyükelçiliği'ne atandı! Ozan Ceyhun kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 11:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Avusturya Büyükelçiliği'ne Almanya'dan Yeşiller ve SPD üyesi olarak Avrupa Parlamentosu milletvekilliği yapan Ozan Ceyhun atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ozan Ceyhun kimdir?

Ozan Ceyhun Avusturya Büyükelçiliği'ne atandı! Ozan Ceyhun kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ticaret Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Almanya’da Yeşiller ve SPD’de 6 yıl görev yapan SPD parti sözcülüğüyle beraber Avrupa Parlamentosu milletvekilliği de yapan Ozan Ceyhun Avusturya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne atandı.

OZAN CEYHUN KİMDİR?

Ozan Ceyhun 1960 yılında Adana’da dünyaya geldi. Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD)’den Avrupa Parlamentosu Milletvekilliği yapan Ceyhun, Parti sözcülüğü de yaptı. 1998 – 2000 yılları arasında Yeşiller Partisi, 2000-2004 yıllarında ise SPD adına AP’de görev alan Ceyhun, 21 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’deki kararname ile Viyana Büyükelçisi olarak atandı.


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