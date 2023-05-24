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  4. Son dakika | 'Kılıçdaroğlu' kararı sonrası ilk açıklama: Ümit Özdağ 'bakanlık' iddialarına canlı yayında yanıt verdi! Dikkat çeken '28 Mayıs' vurgusu

Son dakika | 'Kılıçdaroğlu' kararı sonrası ilk açıklama: Ümit Özdağ 'bakanlık' iddialarına canlı yayında yanıt verdi! Dikkat çeken '28 Mayıs' vurgusu

24.05.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bugün yaptığı açıklamayla 2. turda Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyuran Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 'bakanlık' iddialarına canlı yayında yanıt verdi. Özdağ ayrıca AK Parti ile görüşmelerin hangi noktada tıkandığını da açıkladı.

Son dakika | 'Kılıçdaroğlu' kararı sonrası ilk açıklama: Ümit Özdağ 'bakanlık' iddialarına canlı yayında yanıt verdi! Dikkat çeken '28 Mayıs' vurgusu

Son dakika haberi: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Kılıçdaroğlu'na destek kararı sonrası ilk açıklamalarını yapmak üzere canlı yayına çıktı. Kararını duyurmasıyla beraber gündeme gelen 'bakanlık' iddialarına yanıt veren Özdağ, "Bunu sadece Kemal bey ile konuşuruz" dedi.

"AK PARTİ İLE GÖRÜŞMELER BU NOKTADA TIKANDI"

Özdağ'ın Sözcü TV'deki açıklamalarından satır başları şöyle:

"Numan beyle çok yapıcı bir konuşma yaptık. Çözüm önerilerini anlattı bana. 5 milyon Suriyeli olduğunu söyledi. Bu, İçişleri Bakanlığı'nın verdiği rakamlarda daha fazlaydı. Onların geri dönüşüyle ilgili Suriye'nin kuzeyinde proje yaptıklarını, 1 milyon tanesini geri yollayacaklarını söyledi. Ben de dedim ki 'Bu, orada yeni bir Afganistan yaratmak olur. 1 milyonu yollayarak çözüm üretemezsiniz.' Görüşmeler bu noktada tıkandı.

"KEMAL BEY PROJEMİZİ KABUL ETTİ"

"CHP Genel Başkanı ise bizim önerimiz olan 13 milyon sığınmacı ve kaçağın 1 yılda vatanlarına dönmesi konusunda ortaya koyduğumuz projeyi kabul etti. Bundan dolayı biz de çok net şekilde Kemal beyi desteklemeye karar verdik.

"TÜM SEÇMENLERE SESLENİYORUM"

"Bu sabah yaptığım açıklamada altını çizdiğim üzere bütün seçmenlere seslendik. Tekrar sesleniyorum bütün seçmene: Ülkemizin 'göçmenistan' olmasını istemiyorsanız, sınırlarımızda tekrar güvenliğin sağlanmasını istiyorsanız, isterseniz koyu bir AK Partili, koyu bir MHP'li olun, bunun hiç önemi yok. Bunun ötesinde bir şeyi, ülkemizin varlığını konuşuyoruz. Onun için Kemal beye oy verin dedik.

BAKANLIK İDDİALARINA İLK KEZ YANIT VERDİ

"Bakanlık meselesi hükümet kurulmadan konuşulacak mesele değil. 6'lı masa kendi içinde konuşmamış bu meseleyi, Kemal bey bizimle paylaştı. Önce 28'ini bitirelim, daha sonra konuşuruz şeklinde karara bağladık.

"İçişleri Bakanlığı'nı tabii isterim, partim de bunu ister. Ama bu, cumhurbaşkanı olacak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkisi dahilinde diğer paydaşlarıyla konuşacağı bir konudur. O süreçte bizim herhangi bir dahlimiz olmaz. Bunu sadece Kemal bey ile konuşuruz.

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