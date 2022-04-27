HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Özdağ'ı kızdıran soru: Basın toplantısını kesti, ilçeden ayrıldı

Özdağ'ı kızdıran soru: Basın toplantısını kesti, ilçeden ayrıldı

27.04.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bazı temaslarda bulunmak üzere Aydın'ın Kuşadası İlçesine gitti. Belediye binası önünde açıklama yapan Özdağ burada bir gazeteciye sinirlendi ve "Bu nasıl soru?" diyerek tepki gösterdi. Gazetecilerin ardından partiyle ilgili bazı sorular sorması üzerine Özdağ basın toplantısını keserek, ilçeden ayrıldı.

Özdağ'ı kızdıran soru: Basın toplantısını kesti, ilçeden ayrıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belediye binası önünde yaptığı basın açıklamasında 12 Nisan'da evinin önünde bir grup tarafından darp edilen gazeteci, yazar Ergün Poyraz'a destek verdi.

"YASAL TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Önce sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Özdağ, ardından Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet binası önünde açıklamalarda bulundu. Geçen 12 Nisan'da evinin önünde saldırıya uğrayan gazeteci, yazar Ergün Poyraz'a destek veren Özdağ, konunun sonuna kadar yasal takipçisi olacağını kaydetti.

"BU NASIL BİR SORU?"

Özdağ, açıklamalarda bulunurken bir gazetecinin sorusu üzerine ortam gerildi. Gazetecinin, "Ergün Poyraz hakkında da şantaj, tehdit ve hakaret davaları var. Bu konuda Uşak'ın Eşme ilçesinde yarın davası olacak. Bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz" diye sorması üzerine Özdağ, "Bu nasıl bir soru" diyerek, tepki gösterdi.

22

Basın mensuplarının "Partinizin ilçe örgütlenmesini tamamlamadınız mı? İl başkanınız ve ilçe yönetiminizde bazı üyelerin istifası hakkında açıklamanız ne olacak?" soruları üzerine Özdağ basın toplantısını keserek ilçeden ayrıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özgür Özel, Ahmet Necder Sezer'in notunu paylaştı: Gözyaşlarımı katledilen hukuk için akıtıyorumÖzgür Özel, Ahmet Necder Sezer'in notunu paylaştı: Gözyaşlarımı katledilen hukuk için akıtıyorum
Acılı anne isyan etti! Kahreden detayAcılı anne isyan etti! Kahreden detay
Kılıçdaroğlu çok sert ve kısa konuştu!Kılıçdaroğlu çok sert ve kısa konuştu!
Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın Ümit Özdağ Zafer Partisi

En Çok Okunan Haberler

DEVA Partisi'nin kararına CHP'den ilk yorum!

DEVA Partisi'nin kararına CHP'den ilk yorum!

Üniversitedeki kaset skandalında ifadeler ortaya çıktı

Üniversitedeki kaset skandalında ifadeler ortaya çıktı

Süper Lig'de yılın skandalı! Küme düşme maçında...

Süper Lig'de yılın skandalı! Küme düşme maçında...

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Adeta rest çekti: Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

Adeta rest çekti: Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...

Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...

İlginizi Çekebilir

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Korkunç detay! Günlerdir aranıyordu, yol kenarında bulundu

Korkunç detay! Günlerdir aranıyordu, yol kenarında bulundu

Olaylar karıştı! Klozete düşen telefonu alırken kafası sıkıştı

Olaylar karıştı! Klozete düşen telefonu alırken kafası sıkıştı

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.