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  4. ÖZEL | Ahmet Davutoğlu'na AK Parti ağır toplarından defans! CHP oylarıyla seçildiler cümbür cemaat AK Parti'ye geçiyorlar!

ÖZEL | Ahmet Davutoğlu'na AK Parti ağır toplarından defans! CHP oylarıyla seçildiler cümbür cemaat AK Parti'ye geçiyorlar!

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
12.08.2024 10:16
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AK Parti'de istenmeyen adam Ahmet Davutoğlu! AK Parti hükümetinde hem Dışişleri Bakanlığı hem de Başbakanlık görevlerinde bulunan Ahmet Davutoğlu, AK Parti içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonucunda görevden ayrılmıştı. 2 yıl başbakanlık yapan Davutoğlu, 2019'da Gelecek Partisini kurup 2023 seçimlerine CHP listesinden girmişti.

Mynet Özel |Ahmet Davutoğlu, altılı masayı kuran ve içerisinde yer alan liderlerden biriydi. AK Parti'den istifa ettikten sonra sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti'yi eleştiren Davutoğlu'nun vekilleriyle birlikte AK Parti'ye geçmesi gündemde! Öyle ki AK Parti'nin kuruluş yıldönümü olan Çarşamba günü, 4 milletvekili Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçecek.

GELECEK PARTİSİ BLOK OLARAK AK PARTİ'YE GEÇECEK

Bununla birlikte de Ankara kulisleri oldukça hareketlendi! Gelecek Partisi'nin 10 milletvekili de CHP listelerinden seçilmişti. Hatta Kılıçdaroğlu, bu kararı nedeniyle sık sık eleştirilmişti. Çarşamba günü gerçekleşecek transfer töreninin ardından kalan 6 vekilin de blok şeklinde AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.

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DAVUTOĞLU'NU KİMSE İSTEMİYOR!

AK Parti'deki genel başkanlığı döneminde kendi kadrosunu kurması, kurucu ekiple yaşadığı anlaşmazlıklar partideki kariyerinin kısa olmasını sağlamıştı. AK Parti ile Gelecek Partisi arasındaki görüşmeler devam ederken Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, 'Eğer AK Parti'ye geçeceksek genel başkanımız Ahmet Davutoğlu ile geçeriz' ifadelerini kullandı.

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ESKİ İSTANBUL İL BAŞKANI SELİM TEMURCİ DETAYI

AK Parti içerisinde üst düzey yöneticilerin neredeyse tamamı Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye transferine karşı çıkıyor. Davutoğlu'nun yanı sıra Gelecek Partili vekiller arasında AK Parti yönetiminin defans yaptığı isimler arasında AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de var...

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GELECEK PARTİSİ VEKİLLERİNİN LİSTESİ

İSA MESİH ŞAHİN - İSTANBUL
MUSTAFA NEDİM YAMANLI - ANKARA
SERAP YAZICI ÖZBUDUN - ANTALYA
KANİ TORUN - BURSA
SEMA SİLKİN ÜN - DENİZLİ
DOĞAN DEMİR - İSTANBUL
SELİM TEMURCİ - İSTANBUL
MUSTAFA BİLİCİ - İZMİR
HASAN EKİCİ - KONYA

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Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan ak parti gelecek partisi
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