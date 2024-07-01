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Özel dedektiflerin kazandıkları parayı açıkladı! Türkiye’de de hızla yayılıyor, ilginç detaylar var…

01.07.2024 07:50
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Özel dedektiflik Türkiye’de giderek yaygınlaşırken dedektiflerin günlük olarak kazandıkları para da ortaya çıktı. Dedektiflerin uyguladığı ücret tarifesine ilişkin bilgi veren Ahmet Aydoğan isimli dedektif mesafeye göre ücretin değiştiğini belirterek günlük en az 5 bin TL aldıklarını belirtti.

Özel dedektiflerin kazandıkları parayı açıkladı! Türkiye’de de hızla yayılıyor, ilginç detaylar var…

Genellikle Hollywood filmlerinden aşina olduğumuz özel dedektifler, Türkiye'de de hızla artmaya başladı. Peki nasıl özel dedektif olunuyor? Özel dedektiflerin günlük kazandığı para ne kadar? İşte o çok merak edilen sorular ve yanıtları...

Özel dedektif Ahmet Aydoğan, Show Haber’e yaptığı açıklamasında Türkiye’de bu işin giderek yaygınlaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de nasıl yapılıyor bu iş?

“İzlemeyi biz şahsın bizi görmeyeceği şekilde, biz onu görebileceğimiz şekilde takip ediyoruz. Türkiye'nin coğrafyası farklı olduğu için biz farklı yollarla çalışıyoruz. Özel dedektifliği ilk kurallarından bir tanesi gizli olmak görünmeyeceksiniz”

Ücret tarifesi nedir?

“İller veya yakın mesafeler günlük 5 bin TL olarak düşünün. Uzak iller 10 bin TL veya 15 bin TL olarak düşünün. Bu rakamlar günlük ancak en az bir hafta projeyi alması gerekiyor danışanımızın.”

Herkes dedektif olabiliyor mu?

“Hayır çok zor. Yani herkes olamaz bunun bir eğitimi var. Eğitimden geçmesi gerekiyor. Bunun bir Üniversitesi yok çırak usta ilişkisi var.”

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HANGİ ŞARTLARDA TAKİP YAPILABİLİR?

Özel Dedektifler Derneği Başkanı İsmail Yetimoğlu da daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de özel dedektifliğin standartlarını ve sınırlarını düzenleyen bir yasal dayanağın henüz olmadığını bildirerek takip işlemlerinin hangi şartlarda yapılması gerektiğini açıkladı.

Vatandaşların yeterince araştırma yapmadan, sadece internette gördükleri telefon numaraları ve adresler üzerinden bu tür kişilerle irtibata geçmelerinin büyük hata olduğuna dikkati çeken Yetimoğlu, bu şekilde özel dedektiflik hizmeti alma arayışına girenlerin yüzde 90'ının dolandırıldığına işaret etti.

Yetimoğlu, çoğunlukla sevgilisinden veya eşinden şüphelenenlerin özel dedektif aradığını bildirerek, dernek olarak yargıya intikal etmemiş böylesi bir konuda hizmet verilmemesi gerektiğini, bunu ahlaki ve hukuki bulmadıklarını ifade etti.

Özel ilişkilerde ortaya çıkan şüphe üzerine hareket etmenin ve bu konuda delil toplamak için özel dedektiflik hizmeti vermenin sakıncalarını dile getiren Yetimoğlu, "Biz dernek olarak bu durumda hizmet vermiyoruz. Şüphe üzerine delil elde edildiğinde öngörülemeyen olaylar yaşanabiliyor, kadına şiddet gibi... Konunun hukuki dayanağı olmalı." şeklinde konuştu.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


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