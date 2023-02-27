Özel ekip kuruldu, Erdoğan'a bilgi verildi! İstifalar bekleniyor... Gözler bu haftaki açıklamada

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremin öncesinde Türkiye'nin gündeminde seçim yer alıyordu. Millet İttifakının adayının kim olacağının yanı sıra en çok konuşulan başlıklardan biri de seçim tarihiydi. 14 Mayıs tarihi Cumhur İttifakı tarafından sık sık dile getirilirken deprem felaketinin ardından tarihinin değişip değişmeyeceği merak konusu oldu. Seçim tarihi için gözler bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Öte yandan AK Parti özel ekip topladı, Erdoğan'a milletvekili listeleriyle ilgili bilgi verdi.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Çarşamba günü gerçekleşecek AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkarak gündemi değerlendirecek. Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Erdoğan'ın seçim tarihinin ertelenmeyip 14 Mayıs'ta gerçekleşeceğini açıklaması bekleniyor.

ÖZEL EKİP ERDOĞAN'I BİLGİLENDİRDİ

Kulislere sızan bilgilere göre geçtiğimiz çarşamba günü AK Parti Genel Merkezinde önemli bir toplantı yapıldı. 7 saat süren toplantıda partide Numan Kurtulmuş, Mehmet Özhaseki, Ömer Çelik, Binali Yıldırım gibi isimlerin olduğu ekip Erdoğan'a milletvekili listeleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

İSTİFALAR BEKLENİYOR

AK Parti'de ocaktan bu yana milletvekilliği için 12 il başkanı istifa ederken 20 il başkanının ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini açıklamasını beklediği belirtildi. Öte yandan Genel Merkez'in İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanlarının görevini sürdürmesini istediği konuşuluyor. Kulislerde belediye başkanlarının da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı olmadan istifa etmemeleri uyarısında bulunduğu dillendiriliyor.

Ayrıca AK Parti tüzüğünde yer alan 3 dönem kuralının bu seçimlerde uygulanmayacağı da gelen kulis bilgileri arasında.

