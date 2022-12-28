Özel sağlık sigortası lazer göz ameliyatını karşılar mı?

Birçok insanın genellikle devlet kapsamında yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağladığı sigortası bulunur. Ancak bazı şirketler çalışanlarına veya kişiler, kendilerine daha çeşitli ve kaliteli hizmet alacağını düşünerek özel sağlık sigortası yaptırır. Bu sağlık sigortalarının çeşitli branşlar ve verilen hizmetlere yönelik teminatları bulunur. Bu teminatlar, kişilerin bütçesine veya almak istediği hizmete göre çeşitli seçenekler sunar. Bunlardan biri de göz sağlığıdır.

Özel sağlık sigortası neleri kapsar?

Özel sağlık sigortası yaptırırken sigorta yaptırılan şirketten sigortanın neleri kapsayıp kapsamadığı bilgisi alınmalıdır. Kişi almak istediği sağlık hizmetinin seçeneklerini değerlendirip mali durumuna uygun olanı seçebilir. Özel sağlık sigortası kapsamına dâhil edilen hizmetler sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebilir. Özel sağlık sigortasının kapsamları tanı, tedavi ve branşa göre de limitli ya da limitsiz olabilir. Özel sağlık sigortası kapsamında olan durumlar:

Doğum hizmeti (normal veya sezaryen doğum ve rutin hamilelik kontrolleri)

Estetik, kozmetik hizmeti (botoks, dolgu, rinoplasti gibi yüze yapılan işlemler, saç ekimi, liposuction, beslenme uzmanı)

Diş sağlığı kapsamında muayene ve tedavi

Göz sağlığı, lens, gözlük

Tüp bebek tedavisi

Özel sağlık sigortası göz teminatı neleri karşılar?

Özel sağlık sigortası yaptırırken eklenen göz sağlığı teminatı, maddi sıkıntı yaşanmadan özel hastanelerde muayene ve tetkikler yaptırıp göz sağlığı sorunları için tedavi olmayı garanti altına alır. Ancak özel sağlık sigortasının göz ameliyatı ve muayene masraflarını karşılayıp karşılamadığı sigorta şirketine ve rahatsızlığın sigorta öncesi oluşup oluşmadığına bağlıdır. Göz teminatı, özel sağlık sigortasının geçerli ve anlaşmalı olduğu özel hastanelerdeki tahlil, tedavi ve muayene ücretlerinin bir kısmını karşılar. Ancak sigorta şirketinin bu durumları karşılaması için hastalık durumunun poliçe başlangıcından sonra ortaya çıkmış olması gerekir. Yani sigorta başlangıcı öncesinde var olan ve herhangi bir tedavi alınmaya başlanmış hastalıklarda geçerli değildir.

Özel sağlık sigortası lazer göz ameliyatını karşılar mı?

Göz lazer ameliyatı masrafları genel özel sağlık sigortası tarafından karşılanmaz. Lazer göz ameliyatı masraflarının karşılanabilmesi için özel sağlık sigortasını yaptırılan sigorta şirketinin, özel sağlık sigortası genel şartlarında bu durumun belirtilmesi ve gözlerde oluşan rahatsızlığın sigorta yaptırılan tarihten sonra ortaya çıkmış olması gerekir. Bu sebeple kişi alacağı ÖSS teminatlarını iyi inceleyip mali durumuna en uygun olanı seçmelidir.



